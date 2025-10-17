Thế nào là “miễn viện phí mức cơ bản”, áp dụng ở bệnh viện công hay cả tư?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp chiều 17/10 đã cho ý kiến tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết dự thảo đề xuất 4 nhóm chính sách gồm: Giảm chi phí y tế của người dân; chính sách chế độ, tiền lương phụ cấp cho nhân viên y tế; chính sách về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe và nhóm chính sách về đất đai, thuế, tài chính.

Dự thảo nghị quyết nêu đề xuất từ năm 2026 sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan (Ảnh: Hồng Phong).

Chính phủ đồng thời đề xuất đến năm 2030 sẽ thực hiện chính sách miễn viện phí theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027.

Theo đề xuất của Chính phủ, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác…, được tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Theo dự thảo nghị quyết, từ năm 2027, người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo, là đối tượng người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đề xuất thí điểm, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân.

Phạm vi và lộ trình thực hiện miễn viện phí cũng như lộ trình tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, dự kiến sẽ giao Chính phủ quy định.

Thẩm tra các nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị chuyển nội dung về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần từ năm 2026 vào dự án Luật Phòng bệnh (được xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 tới đây).

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 17/10 (Ảnh: Hồng Phong).

Về chính sách miễn viện phí, cơ quan thẩm tra đề nghị chỉ cần quy định nguyên tắc và giao Chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, thông qua sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế trong năm 2026.

Nội dung "miễn viện phí ở mức cơ bản" trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, miễn viện phí được thực hiện đối với bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân hay chỉ áp dụng đối với bệnh viện công lập…, cũng được cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ.

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan giải thích, định mức chi trả cho các đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế đã quy định trong Luật Bảo hiểm y tế.

Chính sách hưởng hiện nay, theo bà Lan, là đồng chi trả. Theo đó, có những người được bảo hiểm y tế chi trả 80%, còn lại 20% người bệnh nhân tự đóng, nhưng cũng có người được hưởng 90-95%. Những mức này, Bộ trưởng Y tế gọi đó là mức cơ bản.

Trên cơ sở mức ngân sách chi cho các hoạt động này, Bộ trưởng Y tế cho biết sẽ có tính toán để tăng dần mức cơ bản này lên, giúp người bệnh ít phải chi trả tiền hơn khi khám chữa bệnh.