Nữ tài xế bị phạt 5 triệu đồng vì để con ngồi trên nóc ô tô

Chiều 17/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 6 vừa lập biên bản xử phạt với chị Đ.N.L. (SN 1979, trú tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) do có hành vi chở người trên nóc xe.

Với vi phạm trên, chị L. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Cảnh sát làm việc với chị L.. (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, chị L. thừa nhận, vào khoảng 17h14 ngày 16/10, chị L. điều khiển ô tô biển kiểm soát 30E-743.xx đang lưu thông trên đường Hoàng Minh Thảo (TP Hà Nội). Lúc này, con gái chị L. đã trèo lên nóc xe khi phương tiện đang di chuyển. Sau khi phát hiện sự việc, chị L. đã yêu cầu con gái ngồi xuống và đóng cửa sổ trời của ô tô.

Sự việc sau đó bị người dân ghi hình và gửi tới Phòng CSGT Công an TP Hà Nội. Đội CSGT đường bộ số 6 đã vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc.

Hình ảnh chị L. để con gái ngồi trên nóc ô tô trông rất nguy hiểm (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, việc tài xế để người ngồi hoặc đứng trên nóc xe khi xe đang lưu thông là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để bảo đảm an toàn cho chính mình và người tham gia giao thông khác.