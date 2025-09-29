Lộ trình chuyển dần chuyến bay từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng phương án phân chia khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Theo Cục Hàng không, việc lựa chọn phương án phân chia khai thác giữa 2 sân bay này là một quyết định phức tạp, cần được đánh giá kỹ lưỡng và phải có sự đồng thuận từ các cơ quan quản lý, hãng hàng không và cộng đồng.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không đề xuất lộ trình phân chia chuyến bay giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất theo 2 giai đoạn.

Cục Hàng không đề xuất từ nay đến 2030, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì khai thác đường bay quốc tế (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong giai đoạn 1 (2025-2030), 2 sân bay cùng khai thác chuyến bay quốc tế nhưng Long Thành sẽ từng bước giữ vai trò chủ đạo.

Cục Hàng không xác định các đường bay quốc tế mới, các chuyến bay tăng tần suất đến TPHCM và các hãng lần đầu khai thác sẽ không được cấp phép ở Tân Sơn Nhất mà phải chuyển sang Long Thành.

Tiến trình chuyển đổi được thực hiện từng bước, bắt đầu từ mùa hè 2026 với việc khuyến khích các hãng bay chuyển đường bay đi châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương sang Long Thành. Sau đó, các chặng bay Trung Đông, Đông Bắc Á, Đông Nam Á... cũng lần lượt được chuyển sang sân bay mới.

Từ năm 2028 đến 2030 (cuối giai đoạn 1), hầu hết chuyến bay quốc tế sẽ khai thác tại Long Thành, riêng các đường bay ngắn (dưới 1.000km) của hãng hàng không Việt Nam vẫn được duy trì ở Tân Sơn Nhất.

Đối với việc phục vụ khách nội địa, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đảm nhận vai trò chính, trong khi Long Thành chỉ khai thác một phần theo nhu cầu.

Sang giai đoạn 2 (sau năm 2030), khi hệ thống đường bộ, đường sắt kết nối vùng hoàn thiện, toàn bộ chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ được chuyển sang sân bay Long Thành. Tân Sơn Nhất chỉ còn phục vụ khách nội địa và một số chuyến bay quốc tế thuê chuyến, không thường lệ.

Trong báo cáo, Cục Hàng không khẳng định hạ tầng kết nối giữa sân bay Long Thành, trung tâm TPHCM và các địa phương khác là điều kiện tiên quyết để định hướng và xác định phương án phân chia khai thác 2 sân bay.

Nhà chức trách hàng không cũng đánh giá phương án phân chia theo lộ trình sẽ vừa bảo đảm vai trò cửa ngõ quốc tế của sân bay Long Thành, vừa duy trì khai thác song song để đáp ứng nhu cầu hành khách.

Hệ thống đường bộ kết nối sân bay Long Thành và trung tâm TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).

Theo tính toán, nếu tập trung đầu mối hàng không tại Long Thành ngay từ đầu, đa số hành khách (chủ yếu xuất phát từ trung tâm TPHCM) sẽ phải vượt quãng đường khoảng 40km, phát sinh thêm chi phí, thời gian... Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất cách trung tâm thành phố chỉ 6-7km.

Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế sang Long Thành. Phương án này được đánh giá thuận tiện cho việc vận hành của nhà khai thác sân bay nhưng chưa đạt được đồng thuận từ phía các hãng hàng không và hành khách.