Nga tuyên bố đạt bước tiến mới ở miền Đông Ukraine

Binh sĩ Nga chiến đấu ở Ukraine (Ảnh: TASS).

Theo các nguồn tin Nga, trong số này có những khu vực mà Kiev đã giành lại quyền kiểm soát vào 3 năm trước trong một cuộc phản công bất ngờ.

Bộ chỉ huy Moscow nêu rõ, đó là các làng Pishchane và Tykhe ở Kharkov và Pryvillia ở Dnipropetrovsk.

Quân đội Nga đang tấn công mạnh mẽ miền Đông Ukraine trong những trận chiến khốc liệt để giành lại các khu định cư nhỏ, phần lớn bị tàn phá bởi giao tranh kể từ tháng 2/2022 và chỉ còn lại một vài cư dân.

Trước đó, Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn vùng Kharkov, bao gồm cả Pishchane, trong chiến dịch phản công chớp nhoáng vào mùa thu năm 2022, đồng thời kích hoạt lệnh gọi nhập ngũ lần đầu tiên kể từ Thế chiến II.

Tuy nhiên, các lực lượng Nga đang dần tiến quân trở lại, cố gắng bao vây trung tâm hậu cần quan trọng Kupiansk, nơi từng đánh dấu chiến thắng lớn của Ukraine trong cuộc phản công năm 2022.

Các lực lượng Nga đã tập kích Ukraine bằng 70 máy bay không người lái trong đêm, vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên đã nhất trí tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới.

Lực lượng Moscw cho biết đã chặn được 61 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, chủ yếu ở các khu vực miền Tây của Nga và bán đảo Crimea đã sáp nhập.