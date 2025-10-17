Truy tố một phóng viên cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp

Ngày 17/10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quyết định truy tố Trần Tiến Đạt (SN 1993, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Cưỡng đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Liên quan vụ việc, đồng phạm của Đạt là Nguyễn Doãn Long (SN 1988, trú tại phường Thành Sen) cũng bị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trần Tiến Đạt thời điểm bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cáo trạng, Đạt làm phóng viên, giữ chức Phó trưởng văn phòng đại diện của một tạp chí tại khu vực Bắc Trung Bộ, còn Long làm nghề lái xe.

Từ năm 2022 đến năm 2025, Đạt lợi dụng danh nghĩa nhà báo để đe dọa, uy hiếp, ép buộc một số giám đốc doanh nghiệp vận tải trên địa bàn Hà Tĩnh phải đưa tiền.

Nếu họ không làm theo, Đạt sẽ theo dõi, chụp ảnh, quay phim các lỗi ô tô tải của doanh nghiệp khi tham gia giao thông để báo cho lực lượng chức năng xử lý.

Với thủ đoạn trên, Đạt đã cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt của 4 bị hại trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng số tiền 180 triệu đồng.

Nguyễn Doãn Long được xác định là đồng phạm, giúp sức cho Đạt thực hiện hành vi cưỡng đoạt 30 triệu đồng của một bị hại.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định Đạt không học đại học nhưng năm 2016 đã liên hệ, cung cấp thông tin cá nhân cho một người đàn ông trên mạng xã hội đặt mua bằng tốt nghiệp của một trường đại học ở tỉnh Nghệ An.

Từ năm 2021 đến 2023, Đạt sử dụng bằng tốt nghiệp đại học giả để làm hồ sơ, thủ tục xin cấp, đổi thẻ nhà báo.