Nữ đại biểu trẻ nhất Đại hội Đảng bộ TPHCM

Trong số gần 550 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Lê Diễm Quỳnh Như (20 tuổi, quê Khánh Hòa) là đại biểu trẻ nhất.

Quỳnh Như hiện là sinh viên năm 3 ngành Khoa học dữ liệu, khoa Khoa học và kỹ thuật thông tin, Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM.

Vinh dự

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Quỳnh Như chia sẻ, cô xúc động khi biết mình được triệu tập dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM. Vừa nhận tin, Như gọi điện về quê báo cho mẹ. Người mẹ bất ngờ, rồi dặn con gái chuẩn bị thật chu đáo để tham dự đại hội.

“Một tháng trước, tôi đã dự Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM, nhưng không nghĩ rằng sau đó lại được góp mặt ở một đại hội lớn như cấp thành phố”, Quỳnh Như nói.

Lê Diễm Quỳnh Như đến tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM sáng 13/10 (Ảnh: Q.Huy).

Nữ sinh thừa nhận, việc được đứng trong hàng ngũ các đại biểu lớn tuổi hơn mình rất nhiều khiến cô vinh dự, nhưng không khỏi bỡ ngỡ.

“Sợ mình còn nhỏ, giao tiếp chưa thật chỉn chu nên tôi hơi bị động. May mắn là các cô chú rất thân thiện, chủ động bắt chuyện, tạo cho tôi cảm giác gần gũi và tự tin hơn”, Quỳnh Như chia sẻ.

Để đáp lại sự tin tưởng của Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Quỳnh Như tạm gác lại những xúc cảm riêng, dành toàn tâm chuẩn bị chu đáo để góp phần vào thành công chung của đại hội.

Tại Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nữ sinh mang đến tham luận với mong muốn các cấp lãnh đạo thành phố quan tâm nhiều hơn đến sinh viên khối ngành công nghệ.

Quỳnh Như được Đoàn Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM vinh danh là Đảng viên trẻ tiêu biểu 2024 (Ảnh: NVCC).

Theo Quỳnh Như, hiện nay nhiều sinh viên rất quan tâm đến việc xây dựng đô thị thông minh, phát triển các ứng dụng và giải pháp nhằm cải thiện hạ tầng, giao thông, dịch vụ công. Tuy nhiên, họ vẫn thiếu môi trường để thể hiện sự sáng tạo và đưa sản phẩm của mình vào thực tế.

“Tôi thấy thành phố còn ít các cuộc thi dành cho sinh viên công nghệ. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều sân chơi kết nối trực tiếp với các trường đào tạo về công nghệ. Đó là nơi để sinh viên thể hiện những ý tưởng, sản phẩm của bản thân”, nữ sinh chia sẻ.

Cô cũng bày tỏ mong muốn sau mỗi cuộc thi, thành phố sẽ hỗ trợ kết nối sinh viên với doanh nghiệp để các bạn trẻ có cơ hội triển khai, thử nghiệm và đánh giá hiệu quả sản phẩm của mình.

Mong có thêm bạn đồng hành

Quỳnh Như tâm sự, được tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM là niềm vinh dự không phải sinh viên nào cũng có được. Sau kỳ đại hội, Như sẽ truyền cảm hứng đến các bạn sinh viên, mong các bạn chung tay phát triển thành phố thành đô thị thông minh, phát triển bền vững.

“Hy vọng các bạn sinh viên sẽ có những việc làm cụ thể, đóng góp cụ thể vào quá trình phát triển thành phố. Các bạn là những người đồng hành, và còn là thế hệ quan trọng cho tương lai phát triển sau này”, Quỳnh Như khẳng định.

Quỳnh Như luôn năng nổ trong các hoạt động của nhà trường (Ảnh: NVCC).

Sau gần một tuần tham dự các hoạt động của đại hội, Quỳnh Như nói rằng cô càng cảm thấy vinh dự hơn khi được đi tham quan, trải nghiệm thực tế tại nhiều địa điểm quan trọng của thành phố. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên nữ sinh được gặp gỡ, lắng nghe trực tiếp các đại biểu là lãnh đạo thành phố, các sở, ngành và địa phương.

“Các cô chú lãnh đạo đều rất gần gũi, quan tâm đến đời sống người dân và sự phát triển của thành phố. Đại hội lần này giúp tôi được học hỏi nhiều điều quý báu, từ cách nhìn nhận vấn đề đến tinh thần cống hiến”, Quỳnh Như chia sẻ.

Nữ sinh bày tỏ niềm tin rằng, từ kỳ đại hội này, TPHCM sẽ có những quyết sách mạnh mẽ hơn nữa, tập trung vào đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.