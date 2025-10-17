Thông tin mới vụ nữ sinh bị hành hung dã man, gọi là "con bán rau"

Nam sinh hành hung nữ sinh N.T.N.L. (16 tuổi) là N.V.G.B. (15 tuổi). Cả hai đang học lớp 10 một trung tâm giáo dục thường xuyên liên kết đào tạo và đặt địa điểm học tại Trường Cao đẳng nghề Việt Đức.

Phòng học và hành lang, nơi nam sinh B. có hành vi bạo lực đối với nữ sinh L. (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo tường trình của hai học sinh cũng như kết quả làm việc giữa các em dưới sự tham gia của phụ huynh cho thấy, giữa B. và L. có mâu thuẫn từ năm học trước. Thời gian qua, hai học sinh này có nhắn tin thách thức lẫn nhau.

Trong giờ ra chơi sau tiết học thứ 2, ngày 15/10, nam sinh B. qua lớp nữ sinh L. và có hành vi bạo lực đối với nữ sinh này.

“Nhà trường đã yêu cầu em N.V.G.B. và N.T.N.L. cùng nam sinh quay, phát tán clip lên mạng xã hội viết kiểm điểm. Trường cũng cho các em tạm nghỉ học vài ngày để ổn định tâm lý, giao phụ huynh quản lý, động viên, tránh việc các em bị áp lực từ dư luận hoặc bị kích động”, ông Tuấn thông tin.

Theo ông Tuấn, cơ quan công an cũng đã làm việc với những học sinh liên quan đến vụ việc.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 16/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 2 phút ghi lại vụ bạo lực xảy ra tại lớp học.

Trong clip, một nam sinh nắm tóc, dí mặt bạn nữ xuống ghế, liên tiếp đấm vào đầu nữ sinh này. Xung quanh nhiều nam sinh khác đứng xem, hò hét cổ vũ. Một số nam sinh gọi nạn nhân là “con bán rau”.

Nam sinh giữ chặt tay bạn nữ, gọi các bạn cùng lớp tới quay rõ mặt nữ sinh.

Nạn nhân sau đó bị bạn nam nắm tóc kéo ra khỏi ghế. Nữ sinh phản kháng và liên tục phải hứng chịu những cái giật tóc, đấm vào đầu, vào mặt.

Chưa dừng lại ở đó, nam sinh này còn kéo bạn nữ ra hành lang, tiếp tục hành vi bạo lực, bóp vào cổ, đập đầu nạn nhân vào tường. Nữ sinh bị nắm tóc kéo vào lớp học, dí xuống bàn, la hét trong đau đớn do bị đánh liên tiếp vào vùng đầu.

Toàn bộ quá trình hành hung bạn nữ của nam sinh này được các bạn nam cổ vũ.