Bắt đầu lắp đặt trang thiết bị trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành

Ngày 10/10, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, gói thầu nhà ga hành khách sân bay Long Thành, hạng mục quan trọng nhất của dự án, đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng. Các đơn vị bắt đầu tập kết và lắp đặt các thiết bị bên trong nhà ga.

Liên danh nhà thầu đang hoàn thiện lớp mái tại khu cánh và khu trung tâm; kết cấu thép khu cầu ống lồng; lắp đặt vách kính; ốp lát đá; thi công hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy.

Một số thiết bị tại nhà ga như hệ thống xử lý hành lý, soi chiếu an ninh, thang cuốn, thang bộ hành, thang máy đã được lắp đặt. Phần còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

Hệ thống thang cuốn hành lý được tập kết, bắt đầu lắp đặt tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Dự kiến trong tháng 11, các máy soi chiếu an ninh (SSE), máy soi chiếu hành lý và thiết bị trả khay tự động, máy quét thân thể ở khu vực kiểm tra an ninh hành lý xách tay đối với hành khách quốc tế và quốc nội sẽ được chuyển về công trường, kịp thời lắp đặt trước ngày 19/12.

Về tiến độ tổng quan dự án, ACV cho hay, các liên danh nhà thầu đang tập trung tất cả nguồn lực, huy động 14.000 nhân lực, 3.000 trang thiết bị thi công “3 ca, 4 kíp” để đảm bảo sân bay Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12 tới. Dự án có 15 gói thầu, đến nay 3 gói thầu đã hoàn thành, 12 gói đang thi công.

Cũng theo ACV, gói thầu giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật đang gấp rút thi công; trong đó các tuyến hạ tầng kỹ thuật ngầm ưu tiên đã cơ bản hoàn thành để triển khai lắp đặt thiết bị hệ thống cấp, thoát nước, điện, ICT.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành cơ bản hoàn thành phần xây dựng (Ảnh: Hoàng Bình).

Trạm cấp điện nguồn và trung tâm năng lượng dự kiến cơ bản hoàn thành phần xây dựng để lắp đặt thiết bị vào cuối tháng 10 này. Cầu cạn kết nối nhà ga hành khách hoàn thành trước ngày 19/12. Dự kiến cuối tháng 11, sân bay Long Thành được hoàn thiện các hạng mục điện phục vụ cấp điện cho nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu và các đài trạm khác.

Gói thầu đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay đã cơ bản hoàn thành đường cất hạ cánh. Hạng mục đường lăn, sân đỗ tàu bay đang gấp rút thi công, đảm bảo cơ bản hoàn thành trước ngày 19/12.

Các gói thầu như hệ thống cung cấp nhiên liệu; nhà để xe; lắp đặt và cung cấp thiết bị hệ thống quản lý sân bay; xây dựng nhà ga hàng hóa số 1 và công trình phụ trợ; đường cất hạ cánh thứ 2; giao thông kết nối liên danh nhà thầu đang huy động hàng nghìn nhân lực, máy móc thi công, các gói thầu vượt tiến độ từ 3 đến 6 tháng.