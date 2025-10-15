Chiều nay Hà Nội bắt đầu tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết trong các ngày từ 15 đến 17/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm) diễn ra Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong thời gian này, Công an Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 13h đến 14h30 và từ 16h đến 18h ngày 15/10; Từ 6h30 đến 8h30, từ 10h30 đến 14h30 và từ 16h đến 18h các ngày 16/10 và 17/10.

Công an TP Hà Nội vừa có phương án phân luồng, tạm cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường, phục vụ Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội (Ảnh: Ngọc Tiến).

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện: Tạm cấm đối với ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên; hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường gồm: Duy Tân, Phạm Văn Bạch, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long).

Tiếp đó là đường Trần Duy Hưng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70).

Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:

Các phương tiện từ cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long đi theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - quốc lộ 32 - tỉnh lộ 70 - đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Các phương tiện từ cầu Thăng Long đi hướng cầu Thanh Trì đi theo tuyến Vành đai 3 trên cao và ngược lại.

Công an Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.