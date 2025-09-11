Bay hiệu chuẩn ở cảng hàng không Long Thành vào cuối tháng 9

Ngày 11/9, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cho hay, dự kiến ngày 26/9, đơn vị phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) và nhiều đơn vị liên quan triển khai các chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành (Đồng Nai). Đây là bước kiểm tra quan trọng trong lộ trình chuẩn bị đưa sân bay Long Thành vào khai thác từ nửa đầu năm 2026.

Đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành cơ bản hoàn thành phần thô (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo đại diện ATTECH, việc bay kiểm tra hiệu chuẩn kéo dài trong 10 ngày, sử dụng tàu bay Beechcraft B300 mang quốc tịch Cộng hòa Séc. Máy bay sẽ thực hiện hàng loạt bài bay phức tạp nhằm kiểm tra, hiệu chỉnh và đánh giá mức độ chính xác, ổn định của các hệ thống thiết bị dẫn đường, cất hạ cánh.

Đồng thời, công tác bay hiệu chuẩn nhằm kiểm tra radar PSR/SSR/ADS-B. Các chuyến bay sẽ cất cánh từ Tân Sơn Nhất, sau đó bay qua vùng trời Long Thành và thực hiện từng bài bay cụ thể, tùy vào điều kiện thời tiết và tình hình thực tế.

Các chuyến bay hiệu chuẩn được thực hiện vào ban đêm hoặc rạng sáng, nhằm tận dụng khoảng thời gian hở và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bay thương mại ở Tân Sơn Nhất tới mức tối thiểu. Trong một số trường hợp, tổ bay phải thực hiện nhiệm vụ vào nửa đêm để đảm bảo an toàn, tính chính xác cũng như độ khách quan của quá trình kiểm tra.

Sân bay Long Thành được quy hoạch là sân bay cấp 4F theo tiêu chuẩn ICAO, công suất giai đoạn 1 đạt 25 triệu hành khách/năm. Với đường băng dài, nhà ga hành khách, hệ thống dẫn đường, điều hành bay hiện đại.