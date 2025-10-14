Đoàn lãnh đạo tháp tùng Thủ tướng nhường ghế cho học sinh và người dân ngồi

Chiều 14/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt (xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa).

Đây là một trong 4 dự án quy mô lớn được khởi công, khánh thành nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng dự có ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), cùng lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các em học sinh tại xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Buổi lễ khởi công diễn ra vào cuối giờ chiều cùng ngày, trong không khí phấn khởi, vui mừng của đông đảo người dân và hàng trăm học sinh trên địa bàn.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, trong điều kiện thời tiết có mưa nhỏ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thấy người dân và học sinh đứng quanh khuôn viên nên đã mời vào khu vực ghế ngồi.

Nhiều lãnh đạo Trung ương và tỉnh Thanh Hóa chủ động nhường ghế để học sinh và người dân ngồi theo dõi chương trình. Một số học sinh còn ngồi cạnh Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Các cháu học sinh ngồi dự chương trình tại hàng ghế của lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh (Ảnh: Thanh Tùng).

Trường Tiểu học và THCS Bát Mọt được xây dựng từ lâu. Gần đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn đề xuất danh mục đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

Tại thôn Cạn, xã Bát Mọt, dự án Trường Tiểu học và THCS Bát Mọt được đầu tư xây dựng với quy mô 22 phòng học, 12 phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà truyền thống văn hóa dân tộc, khu nội trú - bán trú cho 260 học sinh, nhà ở cho 25 giáo viên cùng các hạng mục phụ trợ. Tổng mức đầu tư khoảng 170 tỷ đồng.

Người dân ngồi cạnh lãnh đạo tỉnh dự lễ khởi công trường học (Ảnh: Thanh Tùng).

Cùng ngày, tỉnh Thanh Hóa cũng khởi công, khánh thành 3 công trình, dự án quy mô lớn khác chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, khánh thành Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao (phường Hạc Thành); khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Hàm Rồng; khởi công dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp WHA Smart Technology - Thanh Hóa.