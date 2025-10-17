Tổng thống Trump phát thông điệp quan trọng sau điện đàm với lãnh đạo Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: NDTV).

Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay cuộc trao đổi kéo dài 2 tiếng rưỡi này “rất hiệu quả” và có thể sớm dẫn đến một thỏa thuận hòa bình.

“Tôi nghĩ đó là một cuộc gọi rất tốt, rất hiệu quả. Và chúng tôi tin mình sẽ chấm dứt được cuộc xung đột này. Cuộc điện đàm có thể hiệu quả đến mức chúng ta sẽ đạt được hòa bình”, ông nhấn mạnh.

Ông nói thêm: “Cả đời tôi đã đạt được các thỏa thuận. Tôi nghĩ chúng ta sẽ hoàn tất thỏa thuận này, hy vọng là sớm thôi”.

Trước đó, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng “đã đạt được tiến triển lớn” trong cuộc điện đàm, đồng thời tiết lộ ông và Tổng thống Putin đã thống nhất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh song phương tại Budapest (Hungary).

Tổng thống Mỹ nói thêm, cuộc gặp có thể diễn ra trong vòng 2 tuần tới, sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tiến hành đàm phán, cũng như sau cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm nay.

Hội đàm tại Nhà Trắng ngày 17/10 sẽ là cuộc gặp thứ sáu giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ đầu năm nay sau khi ông Trump nhậm chức. Hai bên dự kiến thảo luận về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, song thông báo bất ngờ về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga mới đã khiến triển vọng này trở nên không chắc chắn.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, ông Trump không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhấn mạnh rằng Mỹ có rất nhiều loại vũ khí này nhưng “không thể làm cạn kiệt” kho dự trữ vì cần dùng cho an ninh quốc gia.

Tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk được nhiều người ở Ukraine xem là “vũ khí thay đổi cục diện”, cho phép quân đội nước này tăng cường tập kích vào các hệ thống năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, những mục tiêu đã từng chịu thiệt hại đáng kể trong các đợt tập kích trước đó.

Theo cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, trong cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Nga nói với Tổng thống Trump rằng việc chuyển Tomahawk cho Kiev sẽ không làm thay đổi tình hình chiến sự, nhưng có thể “phá hoại nghiêm trọng triển vọng đạt được giải pháp hòa bình” và gây tổn hại quan hệ Nga - Mỹ.

Ông Ushakov cho biết Tổng thống Putin tái khẳng định cam kết của Moscow đối với “một giải pháp chính trị - ngoại giao hòa bình” và gọi cuộc trao đổi là “rất thực chất và cực kỳ thẳng thắn”.

Ông nói thêm, việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa 2 nhà lãnh đạo sẽ bắt đầu ngay lập tức, với Budapest được xem là địa điểm tiềm năng.

Về phía Ukraine, Chánh văn phòng Tổng thống, ông Andrii Yermak, cho biết Tổng thống Volodymyr Zelenskyy sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, ngoại trừ Nga và Belarus.