Phú Thọ tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện

Ngày 17/10, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ nhằm kiểm tra kết quả thực hiện công tác phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng và xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp tại tỉnh này.

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Ngọc Kiên).

Thời gian qua, Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, địa phương đã chú trọng rà soát, đưa vào kế hoạch để tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc đơn thư của công dân.

Cụ thể, 9 tháng qua công dân đến cơ quan hành chính Nhà nước để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 11.224 lượt với tổng số 13.809 người được tiếp.

Toàn tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận gần 13.600 đơn, đã xử lý 13.400 đơn; đã giải quyết xong gần 6.100/7.600 vụ việc phải giải quyết (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), đạt tỷ lệ trên 80%.

Sau khi thành lập tỉnh Phú Thọ mới, việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và Chủ tịch UBND cấp xã được duy trì thường xuyên.

Từ ngày 1/7 đến ngày 16/10, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tiếp công dân 4 kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân. Từ ngày 1/7 đến 30/9, Chủ tịch UBND cấp xã ở Phú Thọ đã tiếp 1.924 kỳ.

Đối với công tác phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng, tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều kế hoạch, quyết định nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, tỉnh đã đảm bảo an ninh, trật tự và phục vụ tốt cho việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cùng nhiều sự kiện quan trọng khác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc cảm ơn, tiếp thu những ý kiến đóng góp của tổ công tác trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc (Ảnh: Ngọc Kiên).

Ông Ngọc nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ được tỉnh Phú Thọ xác định rất quan trọng. Các vụ việc đều được các cấp xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, dứt điểm, đúng pháp luật, coi trọng đối thoại lắng nghe ý kiến nhân dân, tạo sự đồng thuận trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để tạo thành điểm nóng.

Trong thời gian tới, Phú Thọ sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, gắn với việc tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo, rà soát, xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện còn lại chưa giải quyết xong.

Bên cạnh tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh sẽ kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi kích động, lôi kéo công dân tập trung khiếu kiện đông người. Tuyệt đối không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự liên quan đến khiếu nại, tố cáo ở Phú Thọ.

Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ mong muốn thời gian tới Thanh tra Chính phủ nói chung, Ban Tiếp công dân Trung ương nói riêng tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong đào tạo, tập huấn trực tuyến cho đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành thanh tra, cán bộ làm công tác tiếp dân, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tiếp Công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp đánh giá cao những kết quả mà Phú Thọ đã đạt được trong công tác phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng và xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp. Điển hình là việc tổ chức tiếp công dân luân phiên tại 3 cơ sở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ kết nối trực tuyến với điểm cầu tại các xã, phường.

Ông Điệp đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong phối hợp tiếp công dân, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp.

Phú Thọ cần tăng cường tiếp công dân trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho công dân ở xa, tăng cường đối thoại tại cơ sở, đặc biệt ở các điểm nóng nhằm giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để kéo dài.