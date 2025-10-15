Thực hư vụ 11 máy bay quân sự tại Biên Hòa bị rao bán trên mạng

Vài ngày qua, người dùng mạng xã hội xôn xao trước thông tin một tài khoản Facebook đăng bài chào bán 11 chiếc máy bay An-26 tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Trong bài đăng, tài khoản này thông báo đang sở hữu 11 chiếc máy bay vận tải An-26 (Antonov An-26), đồng thời nêu rõ cần thanh lý, chuyển nhượng hợp pháp số máy bay này theo hình thức bán trọn gói hoặc bán từng chiếc theo nhu cầu.

Hình ảnh bài đăng chào bán thanh lý máy bay (Ảnh chụp màn hình).

Chủ tài khoản khẳng định các máy bay có "pháp lý sạch, không tranh chấp, đủ điều kiện chuyển nhượng", đồng thời nêu rõ số máy bay này đang được lưu giữ tại khu vực Biên Hòa, Đồng Nai.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng mạng xã hội với hơn 100 lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người cho rằng đây chỉ là trò đùa, song cũng có không ít người tin thông báo "nghiêm túc" khi thấy người đăng bài để lại cả số điện thoại và tên công ty.

Chủ nhân bài đăng cho biết số máy bay này là An-26 được tập kết tại sân bay Biên Hòa.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đội máy bay An-26 thuộc biên chế của Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân. Nhiều năm qua, An-26 đã được Không quân Việt Nam dần thay thế bằng các dòng máy bay vận tải hiện đại hơn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân khẳng định thông tin rao bán máy bay vận tải An-26 tại sân bay Biên Hòa là sai sự thật. Quân chủng không có chủ trương bán thanh lý máy bay, cũng như không có cơ chế cho việc này.

Về tình trạng khí tài quân sự cũ, hỏng, các thiết bị này được chia thành 5 cấp. Trong đó, vũ khí được xếp vào cấp 5 khi đã cũ, hỏng không thể sửa chữa, phải loại khỏi biên chế và xử lý theo quy định.

"Kể cả máy bay xếp cấp 5 cũng không bao giờ đem đi rao bán như vậy", đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân khẳng định.

Vị này cho biết, các máy bay đời cũ, hết khả năng sử dụng thường được quân chủng gửi vào nhà máy, viện bảo tàng hoặc chuyển giao cho đơn vị có nhu cầu trưng bày. Việc "bán ra ngoài" là không thể.

Khi phóng viên Dân trí gọi tới số điện thoại ghi trên bài đăng rao bán máy bay, ông N. nghe máy và xác nhận nội dung đã đăng tải.

Giới thiệu là đại diện công ty tư vấn thanh lý, ông N. cho biết, toàn bộ máy bay được rao bán là máy bay vận tải dân dụng, không phải của quân đội. Người này đưa ra thông tin mâu thuẫn khi xác nhận các máy bay này đều đang ở sân bay quân sự Biên Hòa.

Khi phóng viên trao đổi việc Quân chủng Phòng không - Không quân đã bác bỏ thông tin bán thanh lý số máy bay này, ông N. vẫn khẳng định việc bán thanh lý máy bay hoàn toàn đúng pháp luật và không nắm được thông tin từ phía quân chủng.