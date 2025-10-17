Vì sao chưa sửa Luật Đất đai như dự kiến?

Tại cuộc họp báo chiều 17/10, bà Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, đã trả lời câu hỏi về vì sao Quốc hội chưa sửa đổi Luật Đất đai như dự kiến.

Luật Đất đai 2024 đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Theo bà Yến, đây là một đạo luật lớn, vô cùng quan trọng, tác động trực tiếp và sâu rộng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người dân.

Nhiều nội dung mới của luật và hệ thống các văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai, theo đánh giá của bà Yến, đã mang tính đột phá.

Bà Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Ủy ban Kinh tế và Tài chính (Ảnh: Quang Phúc (Ảnh: Hồng Phong).

Tuy nhiên, từ năm 2024 đến nay, bối cảnh kinh tế thế giới biến động rất khó lường. Việt Nam đang tập trung ưu tiên cho tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện cuộc cách mạng trong việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

“Đây là những bối cảnh mới, đòi hỏi phải có các giải pháp để tháo gỡ ngay những bất cập để thích ứng”, theo lời bà Yến.

Sở dĩ chưa sửa Luật Đất đai ngay, bà Yến giải thích vì việc sửa đổi toàn diện luật lúc này cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ, toàn diện các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, cần đảm bảo các giải pháp sửa đổi phải mang tính tổng thể, căn cơ, toàn diện đồng bộ và liên thông; tuân thủ nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Chính vì vậy, việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới.

Thay vào đó, giải pháp trước mắt là ban hành một Nghị quyết để tháo gỡ ngay các vướng mắc trong bối cảnh hiện nay.

Nội dung này đang được Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

“Giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và tạo động lực để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, bà Yến nói.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường (Ảnh: Hồng Phong).

Chia sẻ về việc thay đổi cách thức thảo luận tại kỳ họp thứ 10 khi gộp chung những nội dung liên quan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường cho rằng việc gộp chung các luật và báo cáo có nội dung liên quan vào cùng phiên thảo luận đúng là có hạn chế, nhưng đây là giải pháp tối ưu, khả thi nhất để hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ chưa có tiền lệ tại kỳ họp thứ 10.

Ông cho biết tại kỳ họp này Quốc hội xem xét thông qua 53 dự án luật và nghị quyết.

Với nhiều nội dung cấp thiết đặt ra song với việc gộp chung nhiều nội dung thảo luận, theo ông Cường, không phải chạy theo số lượng mà vẫn đặt yêu cầu đảm bảo chất lượng các dự án luật lên hàng đầu.

Nhiều giải pháp được ông Cường nhấn mạnh, trong đó có việc đổi mới tư duy lập pháp, Quốc hội chỉ quy định ví dụ khung, nguyên tắc thuộc thẩm quyền, còn những gì biến động thì giao Chính phủ quy định.

Đảng ủy Quốc hội cũng thường xuyên phối hợp với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan hữu quan nhằm nâng cao công tác trình, thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý các dự án luật; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong luật.

Cùng với đó, theo ông Cường, việc điều hành thảo luận tổ và hội trường cũng phải đảm bảo tính linh hoạt, tập trung những vấn đề lớn, quan trọng, tránh trùng lặp.