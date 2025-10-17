Xử phạt một công ty ở Hưng Yên chôn, lấp gần 50 tấn chất thải rắn

Ngày 17/10, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP tập đoàn đầu tư và phát triển công nghệ cao Victoria (Công ty Victoria) về hành vi chôn, lấp chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường và 2 cá nhân có hành vi Bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý.

Theo cảnh sát, vào khoảng 23h30 ngày 14/7, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Cục Cảnh sát môi trường, Công an phường Thượng Hồng, phát hiện 3 ô tô tải đang thực hiện hành vi đổ chất thải rắn xây dựng xuống khu vực bãi san lấp đất nền nằm trong khuôn viên dự án của Công ty Victoria, thuộc địa phận phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên.

3 ô tô tải đang thực hiện hành vi đổ chất thải rắn xây dựng xuống bãi san lấp đất nền (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, những người có mặt tại hiện trường đều không xuất trình được bất kỳ giấy phép nào liên quan đến hoạt động chôn lấp, đổ rác thải theo quy định.

Chất thải được đổ xuống là hỗn hợp gạch, đá vụn, đất lẫn nhiều tạp chất như nilong, mẩu gỗ, kim loại, nhựa và chưa hề qua phân loại. Tổng khối lượng chất thải rắn xác định được là 47.260kg.

Căn cứ kết quả làm việc, tài liệu xác minh và các quy định pháp luật, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Victoria về hành vi chôn, lấp chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường với số tiền phạt 150 triệu đồng.

Đồng thời ra quyết định xử phạt ông V.Đ.S. (SN 1981), trú ở phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên và ông N.N.H. (SN 1969), trú ở xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, về hành vi Bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý với số tiền phạt mỗi cá nhân 75 triệu đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng các dự án xây dựng, san lấp mặt bằng để thực hiện hành vi đổ, chôn lấp chất thải không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong dư luận.