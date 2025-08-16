Hiện trạng dự án mở rộng đường hơn 2.000 tỷ đồng ở cửa ngõ phía Đông TPHCM

Dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) có chiều dài gần 2km, được đầu tư hơn 2.075 tỷ đồng.

TPHCM đẩy mạnh thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (Video:Bảo Quyên)

Dự án được khởi công sáng 26/4, dự kiến hoàn thành tháng 6/2026. Đoạn đường mới sẽ được mở rộng gấp ba lần so với hiện trạng, từ 10m lên đến 30m.

Trong đó, mặt đường có chiều rộng 21m, 6 làn xe và vỉa hè mỗi bên rộng 4,5m. Ngoài ra, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh cũng được xây dựng đồng bộ dọc tuyến.

Ghi nhận của Dân trí vào giữa tháng 8, các hộ dân dọc tuyến đường đang tiếp tục dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Hiện nay, chủ đầu tư đang yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đối với khu vực đã được thu hồi mặt bằng, phục vụ thi công.

"Tôi đang sửa lại mặt bằng để bàn giao cho dự án. Nhà tôi phải lùi sâu vào trong, kinh doanh cũng bị ảnh hưởng nên cũng mong dự án sớm hoàn thành để đường sá lưu thông, bà con kinh doanh thuận lợi", anh Võ Thành Sơn chia sẻ.

Theo Ban Quản lý, đến giữa tháng 7, trên tuyến đường Nguyễn Thị Định còn 25 trường hợp và 1 tổ chức chưa bàn giao mặt bằng, 40 trường hợp bổ sung đang chờ phê duyệt phương án bồi thường.

Trong tổng vốn đầu tư dự án, kinh phí giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn với gần 1.800 tỷ đồng. Phần còn lại là xây lắp cùng các khoản dự phòng, tư vấn, quản lý...

Dự án mở rộng đoạn đường này đã được TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư từ cách đây 10 năm. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc, đặc biệt là công tác đền bù nên công trình chưa triển khai. Năm 2023, dự án được thành phố điều chỉnh lại theo tình hình thực tế làm cơ sở thực hiện.

Nguyễn Thị Định là đường dẫn vào cảng Cát Lái - cảng lớn nhất nước về sản lượng hàng hóa. Trong đó, đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy nhỏ hẹp, qua các khu dân cư dày đặc và trường học nên xe trọng tải lớn đang phải đi tránh qua các tuyến đường khác.

Nhiều nhà dân ven đường đang được cải tạo, sửa chữa sau khi bàn giao mặt bằng cho dự án.

Ngoài một số mặt bằng còn vướng mắc chưa được bàn giao, hiện nay hệ thống trụ điện trung thế, hạ thế nổi, trung thế ngầm, cáp viễn thông ngầm vẫn còn trên tuyến nên không thể thi công hệ thống cống thoát nước và mặt đường.

Các hạng mục hạ tầng này theo quy định Luật Đường bộ năm 2024 do đơn vị quản lý tự tổ chức di dời bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, đơn vị quản lý chưa phối hợp thực hiện gây ảnh hưởng tiến độ chung của dự án.

Hiện chủ đầu tư đang tiếp tục phối hợp, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật, sớm bàn giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Ngoài giảm ùn tắc, dự án mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Thị Định còn giúp đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng và chỉnh trang đô thị cho khu đông TPHCM.

Vị trí tuyến đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TPHCM) đang được mở rộng (Đồ họa: Bảo Quyên).