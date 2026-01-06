Con trâu có cặp sừng cong tròn ở Đà Nẵng: Đẹp, độc và lạ!

Câu chuyện con trâu cái sở hữu cặp sừng cong tròn hiếm gặp tại thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ (thành phố Đà Nẵng) không chỉ thu hút sự hiếu kỳ của người dân địa phương mà còn nhận được nhiều ý kiến thú vị từ bạn đọc báo Dân trí.

Có bạn đọc bày tỏ sự thích thú trước hình dáng độc đáo của cặp sừng. Bạn đọc Thiện Thắng ví von: “Có lẽ con trâu này có tâm từ bi nên sừng không hướng ra ngoài để tránh làm tổn thương người khác”.

Cặp sừng cong xuống, ôm lấy phần đầu tạo thành hình chiếc vòng của con trâu (Ảnh: Hoài Sơn).

Ở góc độ khác, bạn đọc Thảo Tiến nhắc đến quan niệm dân gian khi cho rằng đây gọi là “trâu cùi”, nếu bán hoặc làm thịt thì gia chủ dễ gặp điều không may nên chủ nuôi không dám rời xa.

Ý kiến khác lại chia sẻ sự ngạc nhiên từ trải nghiệm cá nhân. Bạn đọc Dân trí viết: “Hồi nhỏ tôi đã từng gặp một lần nhưng không đẹp, độc và lạ như con trâu này”.

Có bạn đọc lại đơn giản chia sẻ sự thích thú trước vẻ đẹp độc đáo của cặp sừng, như tài khoản Nha Nguyễn Thị nhận xét: “Ôi nhìn thật đẹp. Cặp sừng như chiếc vòng kim cô, gắn liền cuộc đời "bác" trâu với gia đình này”.

Con trâu đã gắn bó với gia đình ông Trương nhiều năm qua (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong khi đó bạn đọc Ngân Nguyễn hài hước nêu quan điểm: “Ví dụ có đứa nào đánh mình thì mình (đánh con trâu) lấy gì mà húc nhỉ?. Nhưng nhìn ánh mắt hiền như này chắc chả ai dám chơi xấu mình đâu! Kệ đi trông rất đáng yêu!”.

Như đã thông tin, một con trâu cái với cặp sừng cong tròn hiếm gặp, ôm sát toàn bộ khuôn mặt, đang trở thành tâm điểm chú ý tại thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ.

Theo ghi nhận, điểm đặc biệt của con trâu này nằm ở cặp sừng không mọc chếch ra hai bên như thông thường. Thay vào đó, chúng bắt đầu cong dần từ hai bên thái dương, vòng xuống phía trước và khép lại thành một vòng tròn cân đối, tạo nên hình dáng độc đáo.

Khi nhìn trực diện, cặp sừng bao quanh phần mặt như một chiếc khung tự nhiên. Còn khi nhìn nghiêng, chúng mang hình dáng của chiếc vòng cổ lớn ôm trọn phần đầu, tạo nên vẻ ngoài lạ mắt và thu hút.

Ông Võ Trương (68 tuổi), chủ nhân của con trâu đặc biệt này cho biết gia đình nuôi con trâu từ khi còn nhỏ, đến nay đã hơn 10 năm. Theo ông Trương, ngay từ giai đoạn bắt đầu mọc, hình dáng sừng đã có dấu hiệu cong khác thường và theo thời gian tự uốn vòng hoàn toàn tự nhiên, không có sự can thiệp của con người.

Con trâu rất khỏe và đã sinh sản được hơn 10 con nghé (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ông Trương, đây là giống trâu tốt, khỏe mạnh, đã sinh sản được hơn 10 con nghé (trâu con) và đang mang thai. Dù được nuôi chung với các con trâu khác, nhưng chỉ riêng cá thể này sở hữu cặp sừng cong tròn hiếm gặp, trong khi các con còn lại đều có sừng phát triển bình thường.

Ông Trương cho biết nhiều người hiếu kỳ đã tìm đến tận nhà để chiêm ngưỡng, thậm chí có người ngỏ ý mua lại con trâu. Tuy nhiên, gia đình khẳng định chưa có ý định bán.