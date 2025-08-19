Công an TPHCM vinh danh điển hình tiên tiến, khánh thành bích họa kỷ lục

Sáng 19/8, Công an TPHCM tổ chức nhiều hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân(19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sự kiện có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM; lãnh đạo Bộ Công an; Ban Giám đốc Công an TPHCM cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.

Công an TPHCM tổ chức Lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ; dâng hoa Tượng đài Công an nhân dân tại công viên Âu Lạc; dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Công an TPHCM.

Phát biểu tại lễ vinh danh, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TPHCM, cho biết, tập thể Công an thành phố luôn xác định thi đua là động lực để mỗi tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ ra sức phấn đấu, nuôi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Giai đoạn 2020-2025, Công an TPHCM có hơn 9.000 lượt tập thể và 70.000 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó 495 cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến.

Tại chương trình, Công an TPHCM vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong lực lượng.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nhấn mạnh, những thành tích đạt được là minh chứng cho quá trình triển khai bài bản, thể hiện nỗ lực, sự gương mẫu và quyết tâm lớn trong giải quyết những việc khó, khâu yếu. Đây là kết quả đáng trân trọng và tự hào.

''80 gương điển hình tiên tiến toàn diện tiêu biểu có mặt tại lễ vinh danh hôm nay chính là những bông hoa tươi thắm trong rừng hoa thi đua toàn lực lượng công an thành phố anh hùng'', Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp chia sẻ.

Ngoài ra, Công an TPHCM tổ chức khánh thành công trình bích họa thứ 20 trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, kéo dài gần 600m với diện tích kỷ lục 2.600m².

Tranh được thực hiện trên bờ tường Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Đại học Sài Gòn và Tổng Công ty Điện lực TPHCM, khắc họa cảnh quan quê hương đất nước và tái hiện sinh động lễ diễu binh lịch sử, với hình ảnh lực lượng vũ trang, cán bộ và nhân dân trong sắc màu rực rỡ."

Theo Công an TPHCM, từ thực trạng quảng cáo 'bẩn', những bức tường loang lổ, cột điện dày đặc tờ rơi "tín dụng đen", quảng cáo hút hầm cầu… đã làm mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Công an TPHCM đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 thành phố phát động chiến dịch ra quân, vận động các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo người dân tham gia bóc gỡ quảng cáo ''bẩn''. Không chỉ dừng lại ở việc làm sạch, với mong muốn biến những bức tường ấy thành những tác phẩm nghệ thuật, chuỗi công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” đã ra đời với 20 tác phẩm đã hoàn thành, trải dài trên toàn thành phố, trở thành biểu tượng cho ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân trong việc chuyển hóa địa bàn, xây dựng văn minh đô thị.

''Không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, Công an TPHCM cho rằng bức bích họa này chính là một bản trường ca bằng hình ảnh, một lời tri ân sâu sắc nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn'', đại diện Công an TPHCM phát biểu.

Bên cạnh đó, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã xác lập và trao bằng công nhận cho công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp" là đường tranh có tổng diện tích lớn nhất cả nước.