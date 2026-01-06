Trách nhiệm pháp lý của thanh niên dùng đũa tấn công tài xế taxi

Liên quan vụ việc hành khách dùng đũa tấn công tài xế taxi, Công an xã Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Khánh (26 tuổi, ở xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo công an, chiều 1/1, Khánh gọi taxi do anh T. (27 tuổi, ở xã Krông Pắk) điều khiển chở vợ và con nhỏ về nhà. Quá trình di chuyển, thấy xe đi qua nhiều ổ gà dẫn đến con nhỏ bị nôn, Khánh đã nhắc nhở tài xế đi chậm nhưng đôi bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Khánh sau đó đã dùng đũa tấn công tài xế T. khiến người này phải mở cửa xe bỏ chạy và tới trình báo tại cơ quan công an. Ban đầu, công an xác định tài xế bị trầy xước da, bầm tím vùng đầu và cổ, không có thương tích nghiêm trọng. Nhiều độc giả băn khoăn vì sao Khánh vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích?

Cơ quan tiến hành tố tụng tống đạt các quyết định tố tụng đối với Khánh (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng hành vi thuộc một trong các tình tiết như dùng vũ khí, hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ hay phạm tội với người dưới 16 tuổi... thì có thể bị xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích.

Trường hợp trên, dữ liệu từ công an và clip ghi lại cho thấy Khánh đã sử dụng hung khí nguy hiểm là đũa để tấn công tài xế. Do hành vi thuộc tình tiết định khung quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 nên chỉ cần nạn nhân có tổn hại về sức khỏe, dù ở mức nhỏ nhất là 1%, nghi phạm cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật này, người phạm tội có thể bị truy tố với khung hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Dưới góc độ dân sự, người phạm tội có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho bị hại. Mức bồi thường căn cứ các quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015.

"Về tố tụng, theo khoản 1 Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, do tội Cố ý gây thương tích theo khoản 1 thuộc nhóm tội danh chỉ khởi tố khi có yêu cầu của bị hại nên việc xử lý hình sự sẽ chỉ được áp dụng trong trường hợp có yêu cầu từ phía tài xế taxi.

Trong quá trình Vụ án được giải quyết tiếp theo, nếu các bên có thể hòa giải, thỏa thuận về phương án bồi thường và tài xế có đơn đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng có thể ra quyết định đình chỉ giải quyết Vụ án. Khi đó, trách nhiệm pháp lý sẽ được miễn trừ. Việc đề nghị miễn truy cứu có thể được đưa ra tại bất cứ giai đoạn nào trong quá trình giải quyết, từ điều tra, truy tố tới xét xử, trước khi có bản án có hiệu lực của Tòa án", luật sư phân tích.