Từ học sinh lớp 9 đến ông trùm mua bán nợ Được “Đất Bắc”

Theo hồ sơ của công an, Hồ Thành Được (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp) học hết lớp 9 rồi nghỉ. Anh ta sau đó làm nhiều việc, trước khi bước chân vào con đường đòi nợ thuê, bắt đầu khởi nghiệp tại Công ty Đất Bắc. Từ đó, cái tên Được “Đất Bắc” ra đời.

Cách làm của Được cũng khác các băng đòi nợ thuần túy, trong khi họ chỉ làm trong bóng tối, Được lại công khai hoạt động một cách rầm rộ, bài bản.

“Có những phi vụ, Được đi đòi nợ bị lực lượng chức năng kiểm tra, mời về trụ sở làm việc. Anh ta một mặt quay clip cho rằng mình làm đúng luật, việc cảnh sát mời, Được có thể đi hoặc không, nhưng sau đó, vẫn phối hợp đi về trụ sở. Tuy nhiên, Được vẫn đăng tải những clip cắt ghép, thể hiện lực lượng chức năng không làm gì được anh ta”, một cán bộ điều tra chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Tuyển dụng đàn em có tiền án, tiền sự

Dù ít học thức, những với những thủ đoạn tinh vi, tên tuổi của Được “Đất Bắc” nhanh chóng vang danh trong giới đòi nợ. Số lượng khách hàng tìm đến anh ta ngày càng đông. Thấy việc làm ăn ngày càng suôn sẻ, Được tách ra mở công ty riêng, lấy tên Công ty TNHH MTV Mua bán nợ 620.

Công ty này Được không đứng tên pháp nhân, mà để cho Nguyễn Hoàng Tiến làm giám đốc, người đại diện pháp luật. Còn anh ta đứng sau quản lý công ty, với mục đích nếu cơ quan chức năng kiểm tra, thì đại diện pháp luật sẽ là Tiến, không liên quan đến Được.

Đến tháng 2, Được đăng ký kinh doanh thêm về lĩnh vực bảo vệ, vệ sĩ nên đổi tên thành Công ty TNHH DV Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620.

Được "Đất Bắc" bị bắt (Ảnh: Lê Trai).

Theo cơ quan điều tra, Được tuyển dụng khoảng 10 nhân viên làm bộ phận thu hồi nợ. Những nhân viên này không được ký hợp đồng lao động, hợp thức hóa bằng hợp đồng cộng tác viên. Công việc của bọn họ là thực hiện tư vấn khách hàng và các thủ tục, thu hồi công nợ theo hợp đồng, với mức phí dịch vụ được hưởng là 5% trên hồ sơ được xử lý.

“Hầu hết những nhân viên thu hồi nợ do Được tuyển dụng đều xăm trổ, có tiền án, tiền sự. Đây là những đối tượng sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của Được để đòi nợ phi pháp”, cán bộ điều tra chia sẻ thêm.

Theo cảnh sát, sau khi thành lập công ty riêng, Được vẫn giữ thói quen, thủ đoạn cũ khi đi đòi nợ. Cụ thể, Được sẽ phân công các nhân viên trong bộ phận thu hồi nợ cùng với anh ta trực tiếp đi đòi nợ. Phương tiện, trang phục cho nhân viên đi đòi nợ do Được cung cấp. Đồng phục gồm áo màu xanh đen phía trước có logo của công ty, phía sau có dòng chữ “mua bán nợ 620”, quần đen và giày đen cổ cao, trông rất chuyên nghiệp.

Khi có khách liên hệ, Được sẽ đứng ra làm việc, thoả thuận và ký hợp đồng mua bán nợ. Đây là những hợp đồng giả cách để né tránh các quy định pháp luật, nhưng thực tế là hợp đồng đòi nợ thuê.

Ăn chia như thế nào?

Theo cơ quan điều tra, tùy vào số tiền nợ phải đòi nhiều hay ít mà Được sẽ thỏa thuận chia lợi 20%-30%. Sau khi làm hợp đồng với khách xong, Được sẽ đưa hồ sơ đã ký với khách cho đàn em quản lý, cất giữ.

Khi đi đòi nợ, Được sẽ dẫn theo nhiều nhân viên nhằm mục đích lấy số đông gây áp lực, hoang mang lên con nợ, làm họ sợ hãi và trả tiền. Sau khi đòi được bao nhiêu, Được sẽ trả tiền lại cho khách theo tỷ lệ đã thoả thuận trong hợp đồng.

Các đối tượng cùng bị bắt với Được (Ảnh: Công an cung cấp).

Với mỗi phi vụ thành công, Được sẽ lấy trước 3%/số tiền con nợ trả và được trừ vào số tiền mà công ty 620 nhận được theo phần trăm số tiền thoả thuận trong hợp đồng với chủ nợ.

Số tiền còn lại, Được tiếp tục chia 50-50. Trong đó, Được giữ 50% và đưa 50% còn lại cho Tiến để chia đều cho tất cả nhân viên trong công ty bao gồm cả Được.

Ngoài ra, khi ký hợp đồng, Được còn yêu cầu khách phải đưa trước một khoản tiền “công tác phí” để Được và nhân viên đi thẩm định và đòi nợ. Số tiền này dao động 2-40 triệu đồng, tùy vào số tiền trong hợp đồng và vị trí nơi ở của con nợ xa hay gần.

Trường hợp không đòi được nợ, khoản tiền “công tác phí” này sẽ không được bồi hoàn, nên thực tế đó là tiền khách bỏ ra để thuê công ty của Được đòi nợ. Được sẽ đưa khoản tiền này về làm doanh thu của công ty, nhằm làm chi phí các hoạt động như: Chi tiền công 120.000 đồng/ngày/người cho nhân viên nào đi đòi nợ; tiền xăng xe; tiền ăn uống, ngủ, nghỉ và tiền thuê nhà hàng tháng làm trụ sở.

Cảnh sát khám xét, thu giữ tài liệu liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến nay, nhà chức trách xác định mọi sự chỉ đạo, phân công nhân viên của công ty về các hoạt động đòi nợ của từng hợp đồng do Được chỉ đạo. Các hoạt động được thông báo lên nhóm Zalo của công ty, nên tất cả nhân viên của công ty đều biết về sự chỉ đạo, phân công của Được.

Ngoài ra khi đi đòi nợ, Được còn yêu cầu nhân viên của công ty phải quay phim, chụp ảnh lại để báo cáo và sau đó dàn dựng, lồng ghép, đăng lên các trang mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube của Được để quảng cáo cho Công ty 620. Các clip ngoài thu hút khách, còn nhằm mục đích tạo cho con nợ sức ép tâm lý, sợ mất uy tín, danh dự, buộc họ phải đồng ý trả nợ.