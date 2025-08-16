Công an TPHCM đột kích cơ sở sang chiết gas trái phép

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Văn Tuấn Đạt, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Bá Vinh cùng 5 người khác về tội Sản xuất, mua bán hàng giả.

8 đối tượng bị khởi tố về tội Sản xuất, mua bán hàng giả (Ảnh: Thuận Thiên).

Trước đó, Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM kiểm tra kho hàng ở xã Xuân Thới Sơn, TPHCM, phát hiện Nguyễn Nho Hùng, Nguyễn Doãn Tú, Lê Phước Thành, Nguyễn Văn Chương, Lâm Nhật Trường, đang sang chiết, nạp gas trái phép vào các bình.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Đạt, Hiếu và Vinh là 3 đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Khoảng tháng 3, các đối tượng này thuê kho bãi, mua container rỗng, lắp đặt hệ thống sang chiết, nạp gas và thuê nhân công sang chiết gas trái phép.

Nhà chức trách ước tính đến nay, nhóm này đã chỉ đạo các nhân công sản xuất, bán ra thị trường khoảng 1.000 tấn gas, thu lợi hơn 500 triệu đồng.

Xe bồn dùng để sang chiết, nạp gas (Ảnh: Thuận Thiên).

Khám xét khẩn cấp nhà kho, nơi ở của các bị can, lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 bình gas thành phẩm chưa kịp bán, hàng trăm vỏ bình, nhiều xe bồn chứa gas, hệ thống máy bơm, máy khò, màng co, tem chống hàng giả.

Theo cảnh sát, các đối tượng không được cấp phép, không được các công ty gas chính hãng ủy quyền sản xuất, sang chiết. Tuy nhiên, nhóm này vẫn hoạt động, làm giả 9 nhãn hiệu gas chính hãng.