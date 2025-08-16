Công an TPHCM triệt phá đường dây đánh bạc hơn 20.000 tỷ đồng

Chiều 16/8, Thành ủy TPHCM tổ chức trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tại trụ sở Công an TPHCM.

Buổi khen thưởng có sự tham dự của Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, cùng đại diện các sở, ban, ngành, VKSND.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao khen thưởng cho các đơn vị xuất sắc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an TPHCM, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), Công an TPHCM đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Kết quả điển hình là vụ triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.

Cụ thể, qua công tác rà soát, nắm tình hình, Công an TPHCM phát hiện Nguyễn Tấn Nguyên và Nguyễn Thanh Nhã (cùng SN 1981) cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trực tuyến.

Hai người này đã kết hợp với nhóm người nước ngoài, mua tài khoản từ các trang cá độ nước ngoài, sau đó phân chia thành nhiều cấp nhỏ, lôi kéo hàng trăm đại lý và con bạc tham gia.

Đối tượng Nguyễn Thanh Nhã (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận định đây là một đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi, quy mô lớn, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh triệt phá.

Ngày 23/7, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM đồng loạt triển khai nhiều mũi tấn công tại nhiều tỉnh, thành phố, khống chế, bắt giữ 139 đối tượng.

Đến nay, Công an TPHCM xác định chỉ trong hơn 7 tháng hoạt động, đường dây này đã tổ chức đánh bạc với tổng số điểm quy đổi hơn 20.270 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TPHCM đã khởi tố 84 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, xử phạt hành chính 15 người, thu giữ 6,8 tỷ đồng, 56.000 USD cùng nhiều điện thoại, máy tính và tài liệu, vật chứng có liên quan.

Đối tượng Nguyễn Tấn Nguyên (Ảnh: Công an cung cấp).

Phát biểu tại buổi trao khen thưởng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ghi nhận, đánh giá cao thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an TPHCM.

Ông Được mong muốn Công an TPHCM tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, lập thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng TPHCM an toàn, văn minh, nghĩa tình, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Giám đốc Công an TPHCM cho biết, thời gian tới, lực lượng công an thành phố tiếp tục quyết tâm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhằm bảo đảm cuộc sống bình yên cho cuộc sống người dân.