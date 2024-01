Chuyện thi bằng lái xe ở các nước: Khó không kém

Chị Thùy Linh (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đang đợi lấy tấm bằng B1 sau đợt thi hơn một tháng trước, chia sẻ kinh nghiệm, hiện nay nhiều cơ sở dạy lái xe đăng tải các bài thi mô phỏng thông qua các video lên internet, ai cũng có thể xem và ôn theo.

"Tôi xem các video đó rất nhiều lần. Bộ đề ôn thi mô phỏng gồm nhiều tình huống, tôi dành thời gian xem và học hết, đến khi thi thực tế thì xác suất làm được vẫn sẽ cao hơn so với việc không ôn tập kỹ", chị Linh nói.

Theo Sở Giao thông Vận tải TPHCM, năm 2023, trên địa bàn thành phố có 1.500 cuộc thi sát hạch giấy phép lái xe. Mỗi kỳ thi có khoảng 300 thí sinh, tỷ lệ đậu từ 60 đến 62%.

Theo thống kê, có gần 120.000 người bị rớt khi thi sát hạch giấy phép lái xe. Con số này so với các năm không nhiều. Tỷ lệ đậu sát hạch mô tô đạt 78,72%, giảm 36% so với năm 2022; tỷ lệ đậu sát hạch ô tô đạt 54,19%, giảm 55,4% so với năm 2022.