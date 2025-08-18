Thị trường biến động mạnh quanh mốc 1.630 điểm

Chỉ số VN-Index vừa trải qua tuần giao dịch sôi động với 4 phiên tăng liên tiếp vào đầu tuần, trước khi ghi nhận phiên giảm gần 11 điểm vào cuối tuần. Dù vậy, chỉ số chứng khoán lớn nhất tại Việt Nam vẫn đóng cửa tuần ở mức 1.630 điểm, tăng 45,05 điểm (+2,84%).

Kết phiên giao dịch ngày 18/8, VN-Index tăng 6,37 điểm, tương đương 0,39%, lên mốc 1.636,37 điểm. Chỉ số VN30-Index tăng 3,12 điểm; HNX-Index tăng 1,53 điểm; UPCoM-Index giảm 0,64 điểm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh (Ảnh chụp màn hình).

Dòng tiền tập trung ở một số cổ phiếu đầu ngành như SHB, HPG, SSI... Nhóm cổ phiếu tăng kịch trần có sự xuất hiện của các mã bất động sản và đầu tư công như HDG, NHA, PDR, KBC, VRC, LCG, HHV, CRE...

Diễn biến ở nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng khá phân hóa. Trong khi VIX, VDS và ORS duy trì đà tăng, thì các mã trụ cột như SSI, VCI, VND và HCM lại đồng loạt kết phiên trong sắc đỏ.

Bảng điện tử cũng ghi nhận sự phân hóa đáng kể với 119 mã tăng giá, trong đó có 21 mã tăng trần, 48 mã đứng tham chiếu và 130 mã giảm.

Trên toàn thị trường, tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt hơn 45.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối ngoại hôm nay tiếp tục bán ròng gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, SHB là cổ phiếu bị khối ngoại bán mạnh nhất với giá trị hơn 260 tỷ đồng, tiếp theo là các mã VPB, FPT, VIX, MBB, CTG... Ở chiều ngược lại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài lại mua ròng các cổ phiếu như GMD, VCB, PDR, HPG...