Học kiến thức tài chính qua truyện tranh

Chiều 18/8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty sách Tân Việt tổ chức giới thiệu bộ sách "Giáo dục tài chính" của tác giả Lê Thị Thúy Sen. Đây là một bộ sách chuyên đề về tài chính học đường, được thiết kế hệ thống cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Bộ sách cung cấp những kiến thức tài chính cơ bản, gắn với cuộc sống hằng ngày, nhằm hình thành tư duy tài chính tốt hơn cho học sinh. Nội dung sách tập trung vào những vấn đề cơ bản về tài chính, tiền tệ, ngân hàng.

Các kiến thức về tài chính, ngân hàng... trước nay vốn được đánh giá là khô khan, chuyên sâu, khó tiếp cận. Tuy nhiên, bà Lê Thị Thúy Sen cho biết trong mỗi bài học, bà lồng ghép ca dao, tục ngữ, thành ngữ với kiến thức tài chính giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ áp dụng. Sách cũng truyền cảm hứng về sự hiếu nghĩa, yêu lao động, yêu quê hương, đất nước, nỗ lực cố gắng và sống trách nhiệm, khát vọng trong cuộc sống.

Bà Lê Thị Thúy Sen nói: "Giáo dục tài chính không chỉ là việc truyền đạt kiến thức khô cứng về tiền bạc, tiết kiệm hay đầu tư, mà còn là hành trình gieo những hạt giống nhân văn - nuôi dưỡng thói quen, ứng xử, và tạo nên những đức tính tốt đẹp về tài chính”.

Nhận định về cuốn sách, GS.TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Tài chính của Quốc Hội, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo sư Nhà nước, cho biết: "Giáo dục tài chính giúp các em có được những kiến thức cơ bản về tiền, biết sử dụng tiền phù hợp, thấy được cơ chế điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và hiểu được các quan hệ tài chính liên quan đến sử dụng tiền để cân nhắc, lựa chọn phù hợp khi quyết định tham gia”.

Ra mắt bộ sách “Giáo dục tài chính” dành cho học sinh phổ thông (Ảnh: Ngọc Phương).

Tác giả Lê Thị Thúy Sen hiện là là Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng. Trước đó, bà Sen là Vụ trưởng Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, truyền thông, bảo hiểm. Bà cũng là cố vấn cho một số chương trình truyền hình về tài chính.

Cuối năm 2023, bà Lê Thị Thúy Sen cũng cho ra mắt truyện tranh "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền". Cuốn truyện tranh với gần 30 câu chuyện xoay quanh các kiến thức cơ bản về chủ đề tài chính, tiền tệ, đầu tư. Tiền ra đời như thế nào; thế nào là lạm phát, giảm phát, lãi suất, tỉ giá; đi nước ngoài mang bao nhiêu ngoại tệ hay lưu ý gì khi mua bảo hiểm... cũng là những nội dung được giới thiệu trong sách.