Ông Trump và ông Zelensky sẽ đàm phán vấn đề gì tại Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết lệnh ngừng bắn và đảm bảo an ninh cho Ukraine là những chủ đề quan trọng nhất sẽ được thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng vào ngày 18/8.

Truyền thông Mỹ cũng đưa tin vấn đề nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh được cho sẽ là chủ đề được thảo luận tại cuộc họp hôm nay của ông Trump với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu.

Theo lịch trình được Nhà Trắng công bố, Tổng thống Trump sẽ có cuộc họp riêng với nhà lãnh đạo Ukraine vào lúc 13h15 giờ địa phương. Sau đó là cuộc họp của ông Trump với các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm cả Tổng thống Zelensky.

Các nhà lãnh đạo châu Âu thăm Nhà Trắng dịp này có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến sẽ cùng Tổng thống Trump tham dự cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine tại Nhà Trắng, ABC News trích dẫn một nguồn tin tiết lộ.

Tổng thống Zelensky thông báo ông đã đặt chân đến Washington, sẵn sàng cho cuộc gặp quan trọng với nhà lãnh đạo Mỹ.

Đây sẽ là chuyến thăm Nhà Trắng lần hai của ông Zelensky kể từ đầu năm nay. Hồi tháng 2, ông cũng từng hội đàm với Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, nhưng cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên gay gắt. Washington sau đó tạm đình chỉ hoạt động viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian ngắn.

Cuộc hội đàm hôm nay được cho là có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, người đã tham gia hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ hôm 15/8 tại căn cứ quân sự ở Alaska, tiết lộ Nga đã đồng ý rằng, Mỹ và các đồng minh châu Âu có thể bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự như cam kết phòng thủ tập thể của NATO, và coi đây là một phần của thỏa thuận nhằm chấm dứt.

Đổi lại, theo ông Witkoff, phía Nga nói rõ rằng họ muốn lãnh thổ được xác định bởi “ranh giới pháp lý” thay vì các đường tiền tuyến hiện tại.

Nguồn tin của Financial Times cho hay, mục tiêu chính của ông Zelensky trong cuộc gặp hôm nay với ông Trump tại Nhà Trắng sẽ là thảo luận về “một tiến trình hòa bình mang tính xây dựng mà không buộc Ukraine phải thực hiện những bước đi bất khả thi, chẳng hạn như rút quân khỏi Donbas”. Để đạt được mục tiêu đó, ông Zelensky có thể sẵn sàng thỏa hiệp dựa trên đường chiến tuyến hiện tại.

Sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, Tổng thống Trump đã thay đổi lập trường về giải quyết xung đột Ukraine. Ông Trump cho rằng cách tốt nhất để chấm dứt xung đột là trực tiếp đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh, thay vì một lệnh ngừng bắn đơn thuần, vốn không duy trì được lâu.

Tổng thống Trump cho biết ông đồng ý với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng các bên nên đạt được một thỏa thuận hòa bình, chứ không phải lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông và người đồng cấp Nga đã đồng ý phần lớn lập trường về nhượng bộ lãnh thổ nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Trong khi đó, lập trường của Tổng thống Ukraine cho thấy ông mong muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột mà không phải đưa ra những nhượng bộ lớn về lãnh thổ hoặc quân sự.

Theo các báo cáo truyền thông, Nga đang yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) ở miền Đông Ukraine để đổi lấy việc chấm dứt giao tranh ở các khu vực Zaporizhia và Kherson. Nga cũng được cho là sẵn sàng thảo luận việc rút quân khỏi một số khu vực thuộc Kharkov và Sumy.