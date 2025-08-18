Bộ Công an khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia lớn hàng đầu Đông Nam Á

Chiều 18/8, Bộ Công an tổ chức khai trương trụ sở Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và đưa vào vận hành chính thức hệ thống Cơ sở dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Theo Bộ Công an, Trung tâm dữ liệu quốc gia được coi là "trái tim" của chuyển đổi số, "bộ não" của kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng. Các công trình của Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 được xây dựng đảm bảo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, an ninh an toàn mức độ cao nhất; tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, năng lượng xanh...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự, chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Hải Nam).

Với sự thiết kế, xây dựng đạt chuẩn, Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 sẽ cung cấp hạ tầng nhà trạm, hạ tầng nền tảng điện toán đám mây cho các cơ quan, tổ chức, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao, tránh lãng phí.

Trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay, dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia được coi là nền tảng cốt lõi cung cấp các dịch vụ liên quan đến dữ liệu, hỗ trợ hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Một trong nhiều khu nhà làm việc của Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 (Ảnh: Hải Nam).

Việc Bộ Công an chính thức đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 là một bước tiến quan trọng, đưa dữ liệu thực sự trở thành tài nguyên quý giá, là tư liệu sản xuất mới - yếu tố cốt lõi, là "máu" của nền kinh tế số hiện nay.

Đây là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, là trung tâm đầu tiên cấp quốc gia được cấp các chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất; đáp ứng khả năng chống chịu thảm họa và cấp độ an ninh, an toàn ở mức cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần và quyết tâm của Bộ Công an, nhất là các lãnh đạo Bộ, lãnh đạo trung tâm đã luôn bám sát, chỉ đạo, điều hành trực tiếp tại công trường; các nhà thầu xây lắp, cung cấp máy móc, thiết bị đã nỗ lực vượt bậc hoàn thành dự án đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành nhấn nút khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 (Ảnh: Hải Nam).

"Dự án mang ý nghĩa chiến lược góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, nhân lực số và công dân số; thể hiện ý chí, niềm tin và sức mạnh với tinh thần "Không có gì là không thể, chỉ có quyết tâm làm"; "Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và biết cách làm hay, hăng say, sáng tạo thì mới thành công", Thủ tướng nhấn mạnh.