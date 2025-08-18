Vành đai 3 TPHCM ngổn ngang dây cáp trước ngày thông tuyến chính

Ngày 18/8, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) vừa có thông báo gửi các đơn vị liên quan thuộc tỉnh Đồng Nai về việc khẩn trương di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo tĩnh không của dự án thành phần 1A, tuyến Vành đai 3 TPHCM, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, dự án dự kiến được đưa vào khai thác từ ngày 20/8 tới. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận ghi nhận một số công trình hạ tầng kỹ thuật như dây điện, cáp viễn thông cắt ngang tuyến chính chưa được nâng cao, di dời tại khu vực giao với đường Lý Thái Tổ (xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Hệ thống dây điện vắt ngang qua tuyến chính với tĩnh không thấp, tiềm ẩn nguy hiểm (Ảnh: Hoàng Bình).

Đặc biệt, nhiều hạng mục dây điện, cáp viễn thông có tĩnh không chưa đạt yêu cầu. Ngoài ra, một số cột điện còn nghiêng ngả, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi dự án đi vào vận hành.

Do đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp, hoàn tất việc di dời hạ tầng kỹ thuật trên địa phận xã Nhơn Trạch trước ngày 20/8, nhằm đảm bảo an toàn và đồng bộ khi dự án được khai thác.

Trước đó, ngày 3/7, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng sớm hoàn thành công tác di dời để không ảnh hưởng đến tiến độ khai thác dự án.

Theo Bộ Xây dựng, dự án thành phần 1A (cầu Nhơn Trạch và đường dẫn) của tuyến Vành đai 3 TPHCM đã cơ bản hoàn thành. Các dự án thành phần còn lại của Vành đai 3 TPHCM đang "đua" tiến độ để về đích vào cuối năm.

Sau khi được nối thông toàn tuyến, Vành đai 3 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai, có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối TPHCM với sân bay Long Thành.