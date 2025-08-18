Phong cách học đường nước Mỹ trong bộ sưu tập Thu-Đông Uniqlo

Điểm nhấn của bộ sưu tập (BST) là phong cách học đường Ivy League và phong cách Upstate Weekend thư thái.

Tái định nghĩa vẻ đẹp kinh điển qua phong cách Ivy League

Chủ đề “Revisiting Classic - Tìm lại vẻ đẹp kinh điển” bao trùm trong BST LifeWear Thu-Đông 2025 được lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa kiến trúc cổ điển và nét hiện đại trong khuôn viên các trường Đại học Princeton và Đại học Harvard, những ngôi trường đại học danh giá đậm phong cách Ivy League.

Các thiết kế trong BST lần này mang đến cách tiếp cận mới mẻ về kiểu dáng, nhấn mạnh vào tỷ lệ và khả năng phối hợp các trang phục. Phong cách Ivy League đặc trưng này được thể hiện bởi tính thể thao hiện đại trong phối lớp thú vị từ các trang phục denim, áo sơ mi vải dạ (flannel) hay áo khoác nhẹ, tạo nên vẻ ngoài năng động, màu sắc tươi sáng và sự kết hợp màu sắc linh hoạt, thú vị.

Diễn viên Duy Khánh, ca nhạc sĩ Bùi Công Nam diện trang phục năng động check in tại khu vực phong cách Ivy League (Ảnh: Uniqlo).

Cảm hứng từ thiên nhiên với Upstate Weekend

Lấy cảm hứng từ tiết trời trong trẻo của thiên nhiên vùng Upstate thuộc tiểu bang New York (Mỹ), phong cách Upstate Weekend từ BST LifeWear Thu-Đông 2025 ghi lại cảm giác của một ngày cuối tuần tại một khu nghỉ dưỡng ven hồ hoặc một ngôi nhà cabin phủ tuyết thông qua trang phục Uniqlo thường ngày, hoàn hảo cho cả trong nhà và ngoài trời, giúp người mặc thoải mái, thư thái và ấm áp.

Các trang phục thể hiện rõ nét phong cách Upstate Weekend bao gồm áo khoác ngoài và áo len, áo dệt kim với sắc thái mới được thiết kế cho các hoạt động ngoài trời.

Khu vực Upstate Weekend mô phỏng căn nhà gỗ giữa ngày đông (Ảnh: Uniqlo).

Trải nghiệm dòng trang phục Uniqlo Jeans năng động và dòng áo len mới mềm mại

Luôn nằm trong top bán chạy tại các cửa hàng Uniqlo trên toàn thế giới, dòng sản phẩm Uniqlo Jeans cũng góp mặt trong BST LifeWear Thu-Đông 2025 với các thiết kế hợp xu hướng. Đúng theo tinh thần “Tìm lại vẻ đẹp kinh điển” của mùa mới, BST Uniqlo Jeans sở hữu chất liệu cao cấp, kiểu dáng đa dạng từ dáng ôm, dáng suông đến dáng rộng, sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho mọi bản phối, giúp tôn dáng người mặc mà vẫn thoải mái, dễ dàng cho mọi hoạt động trong ngày.

Nhiều dòng quần jeans được giới thiệu tại sự kiện thu hút nhiều sự quan tâm (Ảnh: Uniqlo).

Trong mùa này, Uniqlo tiếp tục mang đến các sản phẩm áo len và áo dệt kim với các loại sợi tuyển chọn chất lượng cao, từ dòng áo len Souffle có độ mềm mại, không gây châm chích khó chịu trên da, đến dòng áo len Washable Milano tinh tế, bền đẹp. Không chỉ sở hữu các phom dáng kinh điển đa dạng như áo cổ tròn, cổ cao, hay cardigan, polo với màu sắc phong phú, dòng sản phẩm áo len Uniqlo còn có thể giặt được bằng máy mà vẫn giữ được kiểu dáng, độ mềm mại và bền đẹp sau nhiều lần sử dụng.

Mẹ bầu H’Hen Niê yêu thích chiếc áo len souffle mềm mại (Ảnh: Uniqlo).

Đón mùa Thu-Đông cùng loạt trang phục LifeWear thiết yếu

BST LifeWear Thu-Đông 2025 tiếp tục giới thiệu dòng áo khoác chần bông Pufftech với các thiết kế được cập nhật xu hướng hiện nay. Đây là dòng áo khoác chần bông thế hệ mới, được Uniqlo chính thức giới thiệu đến khách hàng Việt từ năm 2024 và không ngừng nhận được sự yêu thích của khách hàng vì khả năng giữ ấm khác biệt.

Mùa này, Pufftech còn xuất hiện các thiết kế mới như Pufftech Vest dạng gấp gọn tiện lợi, dạng áo khoác ôm vừa Pufftech Jacket và Pufftech Parka với màu sắc nổi bật, phù hợp cho các chuyến đi chơi, du lịch mùa đông hoặc trekking ngoài trời.

Travel Blogger Tâm Bùi cũng nhiệt liệt lăng xê mẫu áo khoác chần bông thế hệ mới Pufftech (Ảnh: Uniqlo).

Không thể thiếu trong BST LifeWear Thu-Đông 2025 là Heattech, biểu tượng cho công nghệ vượt trội đến từ Nhật Bản của Uniqlo suốt hơn 20 năm kể từ khi ra mắt. Heattech là thành quả của nhiều năm nghiên cứu, hợp tác chặt chẽ giữa Uniqlo và Toray Industries - một trong những nhà sản xuất đa ngành hàng đầu thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực sợi tổng hợp, vật liệu may mặc và hóa chất.

Trang phục giữ nhiệt Heattech với công nghệ Nhật Bản, giúp hấp thụ năng lượng trong hơi ẩm của cơ thể và chuyển hóa thành nhiệt lượng, giữ ấm chỉ với lớp vải mỏng, là lớp mặc trong lý tưởng. Đặc biệt, để bổ sung vào dòng áo Heattech pha Cashmere, Uniqlo ra mắt dòng sản phẩm Heattech pha Cashmere dành cho Nam.

Diễn viên Duy Khánh trải nghiệm chất liệu vải Heattech Cashmere (Ảnh: Uniqlo).

Ra mắt sớm các BST kết hợp cùng những nhà thiết kế nổi tiếng thế giới

Đáp lại mong đợi từ người yêu thời trang, BST LifeWear Thu-Đông 2025 cũng đã hé lộ sớm các thiết kế nổi bật nằm trong các BST đặc biệt kết hợp với nhiều nhà thiết kế nổi tiếng. Khởi động Thu-Đông năm nay là BST Uniqlo: C đến từ nhà thiết kế đồng thời là giám đốc sáng tạo toàn cầu của Uniqlo - Clare Waight Keller - mang tới nhiều kiểu dáng ấn tượng, thanh lịch với chủ đề “Hiện đại trong từng chuyển động”.

Cùng với đó là hai BST đặc biệt Uniqlo U Thu-Đông 2025 và BST Uniqlo and JW Anderson Thu-Đông 2025. Các BST sẽ được lần lượt mở bán từ tháng 8 tới tháng 10, tại một số cửa hàng Uniqlo và Uniqlo Online trong mùa Thu-Đông 2025.