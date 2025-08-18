Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện nhiều tuyến đường trong ngày 19/8

Chiều 18/8, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, ngày mai (19/8), trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công an Hà Nội có phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện.

CSGT Hà Nội phân luồng giao thông (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện bắt đầu từ 7h30 đến 11h30 ngày 19/8, trên các tuyến đường: Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Tạm cấm ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật).

Hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3,5 tấn, xe khách dưới 29 chỗ và ô tô cá nhân, xe máy.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:

- Các phương tiện từ các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh.. đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... đi theo tuyến cầu Thanh Trì, Vành đai 3, Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, quốc lộ 18, Võ Văn Kiệt... và ngược lại.

- Các phương tiện từ quốc lộ 3 đến nút giao Xuân Canh và nút giao Bắc Thăng Long - Vực Dê đi theo hướng đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt.

- Các phương tiện từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội, Bắc Giang.