Dàn khí tài tham gia diễu binh, diễu hành di chuyển về trung tâm Hà Nội

Chiều tối 18/8, các lực lượng xe pháo tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 sắp xếp xong đội hình, hoàn thành công tác chuẩn bị tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (xã Mỹ Đức, TP Hà Nội) và bắt đầu cơ động về trung tâm Hà Nội.

Được biết, các lực lượng xe pháo quân sự sẽ cơ động từ vị trí đóng quân về Trường đua F1 (cạnh sân vận động quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội) và Sở Chỉ huy (đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, Hà Nội).

Lực lượng cơ động được tổ chức thành đội hình gồm khối xe bánh xích, khối xe bánh lốp, khối xe công an...

Đêm mai 19/8, khối khí tài quân sự của Công an và Quân đội sẽ tiếp tục di chuyển về khu vực gần Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chuẩn bị cho buổi hợp luyện diễn ra vào 21/8.

Trước đó vào tối 5/8, rạng sáng 6/8, Cục Xe máy - Vận tải/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cũng đã tổ chức đưa khí tài vào đường phố trung tâm Hà Nội, huấn luyện thực hành cơ động phương tiện thực hiện nhiệm vụ A80 tại Quảng trường Ba Đình.

Xe tăng T-90S đi theo hàng một qua đường Hùng Vương trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đêm 5/8 (Ảnh: Mạnh Quân).

Công tác huấn luyện dự kiến các tình huống xảy ra như: Phương tiện giao thông gặp sự cố kỹ thuật trên đường cơ động; xảy ra ùn tắc giao thông; quá trình cơ động nếu xảy ra mất an toàn giao thông. Từ đó lên phương án xử trí các tình huống trên.

Công tác huấn luyện thực hành nhằm cho cán bộ, lái xe nắm chắc các tuyến đường cơ động; thống nhất công tác chỉ huy, điều hành bảo đảm kỹ thuật xe - máy, tăng thiết giáp từ vị trí đóng quân đến vị trí triển khai tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, làm nhiệm vụ chính thức A80.

Đồng thời, kiểm tra toàn bộ hệ thống giao thông trên tuyến (chiều rộng, chiều cao, tải trọng...).

Khoảng một tháng qua lực lượng vũ trang gồm các khối diễu binh Quân đội, Công an đã trải qua bốn buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 trước khi đến Quảng trường Ba Đình.

Hơn 16.300 quân nhân thuộc 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an tham gia luyện tập chuẩn bị cho lễ Quốc khánh 2/9.

Trong số những khí tài tham gia diễu binh lần này có nhiều loại vũ khí do Việt Nam tự sản xuất hoặc cải tiến, hiện đại hóa.

Nổi bật như tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel nghiên cứu sản xuất, thuộc lực lượng Pháo binh Tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng, vận chuyển và nạp tên lửa,...

Các xe bánh lốp thực hành cơ động qua khu vực quảng trường Ba Đình vào đêm 5/8 (Ảnh: Mạnh Quân).

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 thuộc lực lượng Tăng thiết giáp được giới thiệu tại Triển lãm quốc phòng quốc tế cuối năm 2024. Sản phẩm do kỹ sư, nhà khoa học thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chế tạo, sản xuất.

Bên cạnh đó còn có tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Viettel cải tiến, hiện đại hóa. Phiên bản nâng cấp có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn, hiệu quả chiến đấu cao hơn, khí tài này thuộc khối xe Phòng không Không quân,...

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra từ 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố.

Có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối công an; lực lượng xếp hình, xếp chữ.