Cháy tại căn nhà trên phố cổ Hà Nội
(Dân trí) - Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ hoả hoạn vừa xảy ra tại căn nhà trên phố Hàng Phèn, Hà Nội.
Khoảng 18h20 ngày 18/8, tại khu vực bếp của ngôi nhà số 10 Hàng Phèn, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội xảy ra hoả hoạn.
Sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.
Theo cảnh sát, vụ cháy xảy ra tại khu vực bếp của căn nhà với diện tích nhỏ. Khi cảnh sát tới hiện trường, đám cháy đã được người dân dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.
Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.
Phố Hàng Phèn nằm trong khu phố cổ Hà Nội. Cụ thể, tuyến phố này nối từ phố Thuốc Bắc đến phố Hàng Gà, và cắt ngang qua phố Bát Sứ.