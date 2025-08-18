Cháy tại căn nhà trên phố cổ Hà Nội

Khoảng 18h20 ngày 18/8, tại khu vực bếp của ngôi nhà số 10 Hàng Phèn, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội xảy ra hoả hoạn.

Sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Cảnh sát điều 2 xe chữa cháy tới hiện trường (Ảnh: Nguyễn Tuấn).

Theo cảnh sát, vụ cháy xảy ra tại khu vực bếp của căn nhà với diện tích nhỏ. Khi cảnh sát tới hiện trường, đám cháy đã được người dân dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.