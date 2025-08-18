Vụ nhà công sản hoang tàn sau bàn giao: Đơn vị chủ quản nhận lỗi

Ngày 18/8, ông Nguyễn Tường, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Quy hoạch xây dựng, thuộc Sở Xây dựng thành phố Huế, cho biết đã dọn dẹp vệ sinh tòa nhà công sản bị đập phá tan hoang, nằm tại Khu đô thị Đông Nam Thủy An, phường An Cựu.

Theo ông Tường, sau khi nhận bàn giao tòa nhà, do đơn vị chưa chuyển đến làm việc, nhiều thiết bị hạ tầng bên trong bị mất cắp, đập phá. Lo sợ tài sản, nhất là hệ thống cửa tiếp tục bị lấy trộm, Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Huế đã tháo dỡ, mang về lưu kho.

Tòa nhà công sản tan hoang và hình ảnh sau khi được dọn dẹp (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Tường thừa nhận, việc đơn vị tự ý tháo dỡ tài sản công khi chưa được sự cho phép của cấp có thẩm quyền là vi phạm quy định. Do đó, Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Huế và cá nhân ông Tường đã nhận lỗi, xin chịu trách nhiệm về thiếu sót này, đồng thời sẽ tự khắc phục, trả lại hiện trạng công trình.

Ông Tường cho biết Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Huế đang đợi ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng và UBND thành phố để có hướng khắc phục, đảm bảo hoàn trả nguyên trạng tài sản tại thời điểm bàn giao, thời hạn trước ngày 25/8.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường, các mảnh kính, thạch cao vỡ, thiết bị vệ sinh bị đập nát,… từng nằm vương vãi khắp tòa nhà, nay đã được dọn dẹp sạch sẽ. Rác thải ở một số phòng chức năng khu vực tầng 1 và sân trước của công trình cũng được thu gom gọn gàng hơn.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) quyết định chuyển giao trụ sở làm việc tại lô đất I25-I26-I27, Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, cho Viện Quy hoạch Xây dựng, thuộc Sở Xây dựng địa phương này.

Tòa nhà có diện tích trên 600m2, xây dựng từ năm 2009, từng là trụ sở làm việc của Ban quản lý dự án đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ).

Giữa tháng 2/2023, việc bàn giao trụ sở làm việc nói trên chính thức hoàn thành, với tình trạng sử dụng tốt.

Tuy nhiên, đến nay, công trình đã thay đổi nghiêm trọng. Nhiều chi tiết, hạng mục bên trong bị tháo dỡ, đập phá, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Toàn bộ cửa gần như biến mất, thậm chí cả hệ thống trần thạch cao cũng bị lột xuống.

Một số phòng chức năng ở tầng 1 và sân trước tòa nhà trở thành nơi tập kết rác thải, sặc mùi xú uế. Bên trong một số phòng của tòa nhà còn xuất hiện cả bơm kim tiêm.

Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Huế phải hoàn trả nguyên trạng tòa nhà trước ngày 25/8 (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Sở Tài chính thành phố Huế, việc Viện Quy hoạch Xây dựng tự ý tháo dỡ tài sản công khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án cải tạo, sửa chữa là vi phạm quy định.

Do đó, Sở này đã kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố Huế khắc phục, đảm bảo hoàn trả nguyên trạng tài sản tại thời điểm bàn giao.

Sở Xây dựng thành phố Huế chủ trì kiểm điểm, đề xuất xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.