Áp thấp nhiệt đới hướng vào Quảng Ninh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và Quảng Hà (Quảng Ninh) đang có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Lúc 16h ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ vĩ Bắc, 107,7 độ kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 50km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9 và di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Theo dự báo, tối nay đến rạng sáng mai, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8 hoạt động trên khu vực ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Đến chiều cùng ngày, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng trong đêm nay đến rạng sáng mai (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh.

Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo từ chiều tối nay đến đêm 19/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Theo dự báo, chiều tối và đêm nay, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.