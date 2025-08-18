Công an tỉnh Tây Ninh quyết tâm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ

Chiều 16/8, tại trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh (phường Long An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Buổi lễ có sự hiện diện của các lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, gồm: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Vũ Như Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Đặc biệt, buổi lễ còn có sự tham dự của Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Ánh, được các cán bộ tiếp đón tận tình.

Tham dự buổi lễ còn có đông đảo các đồng chí công an tỉnh, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ, cùng lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã có bài phát biểu ôn lại chặng đường 80 năm vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung và Công an tỉnh Tây Ninh nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh: "Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn một lòng vì Đảng, vì dân, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân cũng luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; sẵn sàng hy sinh, không ngại gian khổ để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân".

Trong không khí trang trọng, Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, đã đại diện lực lượng Công an tỉnh nhận lẵng hoa chúc mừng từ ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Buổi lễ còn có sự góp mặt của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, nguyên Giám đốc Công an TPHCM, người từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Long An (cũ) từ cuối năm 2018 đến năm 2020.

Dịp này, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, khẳng định: "Những thành tích của lực lượng công an trong suốt 80 năm qua là kết tinh của tinh thần đoàn kết, quyết tâm của nhiều thế hệ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân, tạo điều kiện để công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi quyết tâm xây dựng Công an tỉnh Tây Ninh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới".