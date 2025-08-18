Vì sao nước thải vẫn chảy thẳng vào sông Tô Lịch dù đã hoàn thành đấu nối?

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều cửa xả dọc sông Tô Lịch vẫn xả thẳng xuống sông dù đơn vị thi công đã hoàn thành đấu nối 61/63 cửa xả còn lại.

Ông Trần Văn Tiến, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội, cho biết với hạng mục bổ sung hệ thống thu gom nước thải từ hai bên bờ sông Tô Lịch về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, đơn vị đã hoàn thành đấu nối tại 61/63 cửa xả còn lại.

Về lý do nhiều cửa xả vẫn xả thẳng nước thải xuống sông dù đã đấu nối xong, theo ông Tiến, dù đã cơ bản đấu nối xong các cửa xả nhưng các đơn vị liên quan đang trong giai đoạn cấy bùn, thực hiện công tác kỹ thuật để chuẩn bị gom toàn bộ nước thải dọc sông Tô Lịch về xử lý.

Ông Tiến khẳng định trước ngày 2/9, đập dâng ở khu vực cầu Quang sẽ hoàn thành và toàn bộ nước thải dọc sông Tô Lịch sẽ được thu gom triệt để về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Các cửa xả nước thải dọc sông Tô Lịch sẽ được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá trước ngày 2/9 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông Tiến cũng cho hay thời gian qua, ban đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, đồng thời yêu cầu các nhà thầu tăng ca để đẩy nhanh tiến độ. Công tác hoàn trả bờ kè, thảm cỏ, dọn dẹp vật liệu xây dựng cũng đang được gấp rút triển khai đúng tiến độ.

Việc xử lý triệt để các cửa xả này sẽ giúp ngăn chặn triệt để tình trạng nước thải chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra sông, theo ông Tiến.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sẽ nâng công suất xử lý lên khoảng 180.000 m3/ngày đêm vào ngày 20/8, đủ khả năng thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước thải dọc sông Tô Lịch.

Bên cạnh đó, một trong những hạng mục quyết định diện mạo mới của sông Tô Lịch là hệ thống đập điều tiết nhằm giữ nước, bổ cập nước và chống chảy ngược.

Trao đổi với báo chí, ông Trương Quốc Bảo, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xử lý nước thải Yên Xá, cho hay hạng mục đập dâng đã đạt 96% khối lượng và phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục trước ngày 25/8.

Hạng mục kênh dẫn nước đã đạt khoảng 85% khối lượng. Đây là tuyến kênh có vai trò quan trọng trong việc dẫn nước bổ cập cho sông Tô Lịch, bảo đảm dòng chảy ổn định và cải thiện chất lượng nước.

Ông Bảo cho hay đã yêu cầu đơn vị thi công tăng tốc, huy động nhân lực triển khai tăng ca, phấn đấu đấu nối hệ thống bổ cập nước đúng tiến độ để kịp thời gian vận hành đồng bộ với các hạng mục khác.

Sông Tô Lịch được kỳ vọng "hồi sinh" trước ngày 2/9 (Ảnh: Hữu Nghị).

Bên cạnh đó, các công nhân đang gấp rút thi công dự án thí điểm lắp đặt thử nghiệm bãi lọc trồng cây ngập nước để bổ cập nước từ Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây vào hồ Tây, sau đó bổ cập cho sông Tô Lịch.

Ngoài ra, công tác vệ sinh môi trường dọc tuyến sông, thu gom rác thải, chỉnh trang bờ kè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, ghế nghỉ, đường dạo bộ… cũng đang được các đơn vị phụ trách môi trường, chiếu sáng tích cực triển khai.

Về bổ cập nước cho sông Tô Lịch, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu việc lấy nước từ hồ Tây phải nghiên cứu, đảm bảo đủ công suất, nghiên cứu phân tích kỹ mẫu nước, đánh giá để không làm biến đổi thủy văn môi trường nước.

Ngoài giải pháp trên, Hà Nội cũng sẽ xây dựng đường ống riêng để lấy nước từ sông Hồng bổ cập cả cho hồ Tây và sông Tô Lịch.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu khi bổ cập nước vào hồ Tây phải kiểm soát chặt chẽ các điều kiện môi trường thủy văn, không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của hồ.