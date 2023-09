Chuyện đằng sau bức ảnh PTT Mỹ Harris được cảnh vệ che ô tại hồ Trúc Bạch

Cuối tháng 8/2021, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Thời điểm trên, bà Harris là vị Phó Tổng thống đầu tiên của Mỹ thăm chính thức Việt Nam, cũng như là quan chức cao cấp nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm khu vực Đông Nam Á.

"Bức ảnh đẹp quá. Cảm ơn bạn rất nhiều"

Chuyến thăm dài 3 ngày của bà Kamala Harris có nhiều hoạt động, trong đó, vị Phó Tổng thống Mỹ đã dành thời gian đến bức phù điêu tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain ở hồ Trúc Bạch (Hà Nội) để đặt vòng hoa, đúng dịp 3 năm ngày mất của ông.

Khi đó, bà Harris mặc bộ đồ đen, bước xuống từ ô tô với một bó hoa màu xanh. Hạ thấp người, đặt bó hoa trước bức phù điêu, vị Phó Tổng thống được một cảnh vệ che ô dưới làn mưa tầm tã. Khoảnh khắc ấn tượng trên được các phóng viên, nhà báo nước ngoài tháp tùng bà Harris ghi lại.

Nhân vật che ô cho bà Harris trong bức ảnh chính là Thượng tá Chu Bá Phượng (Phó đội trưởng Đội bảo vệ khách quốc tế, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ).

Bức ảnh Thượng tá Phượng che ô cho Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris được nhân viên an ninh nước bạn chụp lại (Ảnh: Hải Đường).

Chia sẻ với phóng viên, trong chuyến thăm Việt Nam của bà Harris, Thượng tá Phượng cho biết anh được giao nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận vị Phó Tổng thống.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh nắm được thông tin sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, bà Harris sẽ tới đặt hoa tại bức phù điêu tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain ở hồ Trúc Bạch.

Đây là lịch trình phát sinh, thời gian chuẩn bị rất gấp gáp, Thượng tá Chu Bá Phượng đã lập tức báo cáo Tư lệnh Cảnh vệ để có chỉ đạo về việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bảo đảm an ninh cho hoạt động trên.

Trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể, lực lượng cảnh vệ Việt Nam hoàn thành việc kiểm tra, kiểm soát an ninh, an toàn khu vực quanh bức phù điêu. Đúng thời điểm Phó Tổng thống Mỹ đến, trời mưa như trút nước.

Xác định không thể trì hoãn hoạt động của vị lãnh đạo, Thượng tá Phượng vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, vừa nhanh chóng lấy ô che cho Phó Tổng thống để bà xuống đặt hoa tưởng niệm tại bức phù điêu.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc trên sau đó được an ninh nước bạn gửi cho bà Harris xem.

"Bức ảnh đẹp quá, tôi sẽ giữ làm kỷ niệm. Cảm ơn bạn rất nhiều", Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói với Thượng tá Chu Bá Phượng.

Những kỷ niệm

Trong năm 2018, Thượng tá Phượng có 2 lần được giao trọng trách bảo vệ tiếp cận chính khách đặc biệt quan trọng, là Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Chia sẻ về chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân, Thượng tá Phượng cho biết anh và các tổ bảo vệ của lực lượng an ninh nước bạn đã phối hợp hoàn hảo, thống nhất phương án bảo vệ, đảm bảo tạo thành "vòng tròn khép kín" trong công tác bảo vệ. Chuyến công du Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân thành công tốt đẹp.

Tuy nhiên, kỷ niệm của Thượng tá Phượng liên quan đến chuyến thăm trên diễn ra sau đó một năm. Khi đó, anh Phượng sang Hàn Quốc tập huấn. Người lính cảnh vệ Việt Nam đã được cơ quan an ninh Hàn Quốc tiếp đón nồng hậu, dành sự tình cảm, ưu ái đặc biệt.

Thượng tá Chu Bá Phượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân sang thăm Việt Nam năm 2018 (Ảnh: Hải Đường).

Trong khi đó, với chuyến thăm của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Thượng tá Phượng nói, nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận vị chính khách này "đòi hỏi hết sức chặt chẽ, nghiêm ngặt".

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho Thủ tướng Nga khi đó, Thượng tá Phượng nhiều lần làm việc với lực lượng an ninh nước bạn, đặt ra các tình huống phát sinh trong quá trình bảo vệ nhằm thống nhất phương án tối ưu nhất, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa sĩ quan tiếp cận, lực lượng Cảnh vệ Việt Nam với lực lượng an ninh Nga.

Chuyến thăm kết thúc tốt đẹp, an toàn tuyệt đối. Theo Thượng tá Chu Bá Phượng, các cán bộ an ninh Nga đánh giá cao sự chuyên nghiệp, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm... của sĩ quan cảnh vệ Việt Nam.

Con nhà nòi

Chia sẻ về gia đình, Thượng tá Chu Bá Phượng cho biết, phụ thân của anh - Thượng tá Chu Bá Bổ (nguyên cán bộ Đội Bảo vệ khách quốc tế thuộc Phòng Bảo vệ mít tinh, hội nghị và khách quốc tế, nay là Phòng Bảo vệ sự đặc biệt quan trọng và khách quốc tế) - cũng chính là "tiền bối" trong nghề của vị sĩ quan cảnh vệ.

Thuở nhỏ, anh Phượng đã nhiều lần được cha dẫn tới cơ quan, gặp gỡ, nghe những câu chuyện về "nghề cảnh vệ" từ đồng nghiệp của cha. Từ đó, hình ảnh của cha và những cán bộ cảnh vệ trong bộ vest lịch lãm, luôn bám sát những chính khách quan trọng, ở những kỳ, cuộc bảo vệ đã trở thành mục tiêu, động lực để cậu bé Chu Bá Phượng phấn đấu, nuôi giấc mơ trở thành một sĩ quan cảnh vệ.

Tháng 10/1995, anh Phượng tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, sau đó anh được chuyển lên chuyên nghiệp, trở thành chiến sĩ cảnh vệ.

Thượng tá Chu Bá Phượng (Ảnh: Hải Đường).

Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo nghiệp vụ An ninh nhân dân I với kết quả học tập xuất sắc, anh Phượng được phân công đảm nhiệm nhiều nội dung công tác cảnh vệ tại nhiều đơn vị như Đại đội 3 Trung đoàn 375 (đơn vị thực hiện nhiệm vụ gác tiêu binh danh dự, lái xe mô tô hộ tống, tuần tra canh gác bảo vệ mục tiêu và thực hiện các nhiệm vụ theo nghi lễ Nhà nước), Đội Bảo vệ Trụ sở Trung ương Đảng thuộc Phòng Bảo vệ mít tinh, hội nghị và khách quốc tế.

Năm 2006, sau khi vượt qua kỳ sát hạch nghiêm ngặt về các kỹ năng như: Bắn súng, bơi lội, võ thuật để tuyển chọn sĩ quan bảo vệ tiếp cận, anh Phượng chính thức được điều về "đầu quân" cho Đội Bảo vệ khách quốc tế thuộc Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế - đơn vị có chức năng và nhiệm vụ chính là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các nguyên thủ đến thăm và làm việc tại Việt Nam, các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức.

Tại đơn vị, anh Phượng cũng như đồng đội phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ trong suốt thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, anh Phượng luôn tuân theo nguyên tắc làm việc không tạo rào cản giữa đối tượng cảnh vệ với những người xung quanh, những vẫn phải đảm bảo sự an toàn cao nhất cho đối tượng cảnh vệ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh luôn có thái độ đúng mực, mềm mỏng, chủ động, linh hoạt trong xử lý tình huống, coi mình là "lá chắn sống", sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ yếu nhân.

Với mỗi quốc gia, mỗi cá nhân đối tượng cảnh vệ, Thượng tá Phượng cho biết họ có những phong tục tập quán, thói quen, sở thích và những yêu cầu về công tác bảo vệ an ninh riêng. Vì vậy, ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn, kỹ năng đặc biệt của một sĩ quan tiếp cận, Thượng tá Phượng luôn phải tìm tòi, học hỏi để trang bị cho mình phông văn hóa đủ rộng, đủ sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2021, anh Phượng được chỉ huy đơn vị tín nhiệm, tin tưởng và bổ nhiệm chức vụ Phó Đội trưởng Đội Bảo vệ khách quốc tế.

Chia sẻ thêm, anh Phượng còn tiết lộ, em trai của anh cũng là một sĩ quan cảnh vệ, là đồng nghiệp thân thiết để anh đàm đạo, trao đổi công việc trước mỗi kỳ, cuộc bảo vệ diễn ra. Ở hậu phương, Thượng tá Phượng có một gia đình nhỏ, được vợ và các con cảm thông, chia sẻ, đồng hành để anh yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

