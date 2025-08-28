Chiêm ngưỡng xe tăng, tên lửa hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 28/8, tại Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Triển lãm được tổ chức tại xã Đông Anh, TP Hà Nội.

Triển lãm nhằm tôn vinh, giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tôn vinh những thành tựu, những đóng góp, cống hiến, hy sinh không ngừng nghỉ của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam luôn phấn đấu vì sự phát triển trường tồn của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Khu trưng bày thành tựu của Bộ Quốc phòng tại triển lãm có không gian đặc biệt hấp dẫn ở cả khu vực trong nhà và ngoài trời, với nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại.

Trong đó, khu vực trong nhà có diện tích hơn 700m2 với chủ đề “kiến tạo phát triển”; “bảo tàng sống động” tái hiện 80 năm lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khu vực ngoài trời diện tích gần 23.560m2 với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”; không gian trưng bày vũ khí và trang bị kỹ thuật hiện đại.

Khu vực trưng bày khí tài quân sự của Bộ Quốc phòng thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu về thông số kỹ thuật của các loại vũ khí.

Bệ phóng 5P73-VT do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, cải tiến. Sản phẩm có chức năng cố định tên lửa trên cần bệ, hướng tên lửa đến phía mục tiêu; cấp nguồn, cấp tín hiệu chuẩn bị tên lửa trên bệ phóng và chấp hành tự động lệnh phóng tên lửa theo tín hiệu điều khiển từ xe UNK-VT; triển khai và thu hồi bệ phóng bằng hệ thống chân kích thủy lực tự động hoá.

Pháo 122mm-D30 là một khẩu pháo mạnh mẽ, tập trung vào các tính năng thiết yếu của một khẩu pháo dã chiến kéo, phù hợp với mọi điều kiện. D-30 có tầm bắn tối đa 15,4km hoặc 21,9km khi sử dụng đạn pháo hỗ trợ tên lửa .

Xe pháo tự hành bánh lốp cỡ nòng 152mm do Việt Nam nghiên cứu, hiện đại hóa.

Pháo tự hành 152mm là dòng pháo mặt đất hạng nặng, được thiết kế để bắn gián tiếp với hoả lực mạnh, cơ động nhanh và có khả năng yểm trợ hỏa lực tầm xa cho bộ binh và thiết giáp.

Xe tăng T-90S là một trong những dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu của Liên bang Nga và trên thế giới. Xe tăng T-90 nổi tiếng ở sự kết hợp giữa hỏa lực mạnh mẽ, khả năng cơ động và hệ thống giáp bảo vệ đa lớp đã được chứng minh qua nhiều cuộc xung đột trong thời gian qua.

Tổ hợp pháo phòng không 57MM do Việt Nam nghiên cứu, hiện đại hóa.

Tổ hợp pháo này có khí tài có khả năng bảo vệ trận địa phòng không, sân bay, cầu cảng, nhà máy, xí nghiệp và các cơ sở quan trọng khỏi các đối tượng tấn công đường không như máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, trực thăng, quân dù, tên lửa, bom, UAV.

Trong tổng thể không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng tái hiện 80 năm hành trình vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại đây khách tham quan sẽ được khám phá, chiêm ngưỡng những vũ khí, khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tên lửa không đối đất Kh-31P (UD) là tên lửa chiến thuật có đầu tự dẫn vô tuyến loại thụ động dùng để tiêu diệt các đài radar vô tuyến đang hoạt động thuộc thành phần các tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần, tầm trung, tầm xa, các thiết bị điều khiển, thông tin liên lạc, chỉ thị mục tiêu của các tổ hợp phòng không tự động hoá cũng như các loại radar mặt đất khác nằm trong dải sóng từ 2mm.

Tên lửa Scud-B có tầm bắn xa nhất đến 300km, có chiều dài 11,25m, trọng lượng bắn khoảng 4.500kg, đầu đạn khoảng 950kg,...

Phương tiện bay không người lái đa năng tầm xa do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo. UAV đa năng, tầm xa là dòng UAV cấp chiến lược thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử, chuyển tiếp thông tin, tấn công mục tiêu nhờ khả năng mang đa tải.