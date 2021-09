Ấn tượng 200 loại khí tài quân sự của Việt Nam triển lãm tại Army Games

Song hành cùng với việc diễn ra 2 nội dung thi tại Army Games 2021 mà Việt Nam đăng cai là "Xạ thủ bắn tỉa" và " Vùng tai nạn", Không gian Văn hóa và Triển lãm vũ khí trang bị cũng được ra mắt tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội).

Các loại vũ khí, thiết bị trưng bày trong triển lãm do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel nghiên cứu và sản xuất.

Một trong những dấu ấn nổi bật về nghiên cứu, chế tạo trang bị quân sự công nghệ cao là mô hình tác chiến hiện đại C5ISR được áp dụng ở nhiều nước có nền khoa học quân sự tiên tiến trên thế giới.

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã giới thiệu súng tiểu liên STV với nhiều phiên bản phù hợp với từng nhiệm vụ tác chiến cụ thể. Súng STV do Việt Nam sản xuất có 6 ưu điểm so với AK-47 như độ chính xác bắn cao hơn gấp 1,36 lần; tuổi thọ nòng cao gấp 1,5 lần; lực giật nhỏ hơn 2.5 lần do có đệm tỳ vai; súng đa năng hóa lắp được súng phóng lựu, kính ngắm...

Những bộ khí tài và trang thiết bị chuyên dụng cũng đã được giới thiệu tại triển lãm. Bộ khí tài phòng da cách ly PD1 - một loại khí tài bảo vệ dùng cho người lính tại những nơi ô nhiễm vũ khí hóa học, sinh học và nguyên tử (ngoài cung bên trái). Hai bộ giữa là trang thiết bị tích hợp nhỏ gọn, thời gian hoạt động dài, khả năng thu thập thông tin nhiều nguồn cho bộ đội. Các trang thiết bị bao gồm: Camera gắn mũ ghi lại hành trình, phân tích môi trường kính nhìn đêm và hỗ trợ thực tế tăng cường; kính ngắm ảnh nhiệt và thiết bị trinh sát ảnh nhiệt; thiết bị định vị đeo tay; máy thông tin người lính cầm tay… Bộ ngoài cùng bên phải là quần áo chống trinh sát ảnh nhiệt dành cho lực lượng đặc nhiệm do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất.

Đa dạng các loại súng, đạn được trưng bày, đây đều là những sản phẩm tiêu biểu của ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam.

Các loại kính ngắm ban đêm, một sản phẩm được đánh giá sẽ thay thế các khí tài nhập ngoại.

Máy bay không người lái trinh sát hạng nhẹ tầm gần được Viettel nghiên cứu và sản xuất.

Các loại áo giáp chống đạn trong quân sự được giới thiệu tới tất khách tham quan triển lãm.

Viettel cũng giới thiệu tới khách dự triển lãm hệ thống mô phỏng việc tập luyện bắn súng với màn hình thực tế ảo.

Rất nhiều mô hình các loại tàu như: Tàu tuần tra đa năng xa bờ, tàu cảnh sát biển, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu kiểm ngư... đã góp mặt và được giới thiệu tại triển lãm Army Games 2021.

Các loại tàu quân sự do Việt Nam đóng mới có lượng giãn nước đến 2.000 tấn và có tốc độ lên tới 32 hải lý/h cùng với những trang bị tiên tiến như tên lửa đối hải, pháo hải quân, pháo phòng không, buồng mổ vô trùng, thiết bị liên lạc vệ tinh...

Triển lãm trưng bày khoảng 200 sản phẩm tiêu biểu của ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, được chia thành 3 khu vực chính: Các loại súng, đạn, khí tài quang và bán thành phẩm; tàu quân sự; một số trang bị quân sự công nghệ cao.