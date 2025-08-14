Sự thật clip "mỗi ngày tiết kiệm 20k mua ô tô 700 triệu đồng" tại Bắc Ninh

Ngày 14/8, mạng xã hội lan truyền bài đăng về việc một người đàn ông mang tiền lẻ đi mua ô tô ở tỉnh Bắc Ninh.

Theo nội dung bài đăng, vị khách "mỗi ngày vợ cho 20.000 đồng ăn sáng", tiết kiệm để dành mua ô tô hơn 700 triệu đồng.

Số tiền lẻ được vị khách xếp gọn, cất trong thùng xốp để mang đi mua ô tô (Ảnh: Anh Tú).

Bài đăng cũng chia sẻ hình ảnh, clip quay lại cảnh hàng chục tập tiền lẻ mệnh giá 2.000-5.000 đồng cất trong thùng xốp, được các nhân viên showroom ô tô kiểm đếm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh V.A.T. (người đăng bài, nhân viên showroom - cửa hàng trưng bày, bán ô tô) cho biết sự việc trên diễn ra vào sáng cùng ngày. Tuy nhiên, sự thật không hoàn toàn như những gì lan truyền trên mạng.

Anh T. cho biết vị khách hàng ngày bán dâu ở chợ, tiết kiệm từng tờ tiền lẻ từ việc buôn bán. Sáng 14/8, người khách này đến showroom ô tô ở phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) để mua chiếc ô tô hiệu Toyota giá hơn 700 triệu đồng.

Trong đó, số tiền lẻ vị khách mang đến khoảng hơn 60 triệu đồng, còn lại, người này chuyển khoản.