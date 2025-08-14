TPHCM đề nghị lùi thời gian thay đổi giờ tiếp nhận rác ở bãi Đa Phước

Ngày 14/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có văn bản đề nghị Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) điều chỉnh kế hoạch thay đổi giờ tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tại bãi chôn lấp Đa Phước (xã Hưng Long), nhằm đảm bảo hoạt động thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn.

Bãi chôn lấp rác thải Đa Phước (Ảnh: Nam Anh).

Trước đó, VWS thông báo từ ngày 15/8, khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước sẽ tiếp nhận rác từ 18h đến 6h hôm sau thay vì khung giờ hiện nay (nhận rác 24/24h).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc thay đổi giờ tiếp nhận sẽ ảnh hưởng tới hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của các phường trên địa bàn TPHCM, đặc biệt trong bối cảnh thành phố vừa sắp xếp lại đơn vị hành chính, hệ thống thu gom rác cần thời gian ổn định.

Ngoài ra, TPHCM đang cùng cả nước chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn.

Vì vậy, Sở đề nghị VWS tạm giữ nguyên giờ tiếp nhận rác hiện nay, lùi thời điểm thay đổi sang ngày 1/10. Trong thời gian này, Sở sẽ phối hợp các địa phương và đơn vị vận chuyển điều chỉnh kế hoạch giao rác để phù hợp với khung giờ mới.