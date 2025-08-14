Bộ đội Hải quân viết tiếp ước mơ cho trẻ em nghèo miền biển

Việc đỡ đầu, chăm sóc con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã và đang lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần viết tiếp những giấc mơ đến trường, nhất là trong những ngày năm học mới đang cận kề.

Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân

Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” là hoạt động mở rộng, nâng cao hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; là việc làm tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ Hải quân với bà con ngư dân ta.

Nội dung chính của hoạt động là các đơn vị Hải quân và cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phối hợp tham gia hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng con ngư dân ở tuổi vị thành niên bị mồ côi, không nơi nương tựa, tạo điều kiện cho các cháu phát triển toàn diện.

Đơn cử như trường hợp của cháu Trần Ngọc Duy có bố là ngư dân khai thác hải sản xa bờ, mẹ ở nhà nội trợ.

Năm 2022, khi Duy đang học lớp 3 không may bố bị nạn cùng tàu cá và mãi mãi không trở về. Mẹ em buồn chán rồi bỏ nhà đi biệt xứ.

Duy về sống với ông bà nội đã già yếu tại phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa. Ông bà em không có thu nhập ổn định nên kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Biết hoàn cảnh cháu Duy, Lữ đoàn 955 đã phối hợp với chính quyền địa phương nhận đỡ đầu em từ tháng 8/2023.

Chỉ huy Lữ đoàn đã huy động các nguồn lực, hàng tháng hỗ trợ em 1 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tặng em xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, giày dép,… giúp em có điều kiện đến trường.

Lữ đoàn 955 (Vùng 4 Hải quân) tặng quà chuẩn bị năm học mới cho cháu Trần Ngọc Duy (Ảnh: Lê Quyền, Thanh Bình).

Từ ngày được Lữ đoàn 955 nhận đỡ đầu, Duy không chỉ được hỗ trợ chi phí học hành, chăm sóc y tế mà hơn hết em có thêm điểm tựa tinh thần, luôn được động viên, quan tâm như người thân trong nhà.

“Năm nay con tiếp tục đạt học sinh giỏi chú ạ! Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để lớn lên kiếm tiền phụ giúp ông bà nội”, cháu Trần Ngọc Duy phấn khởi chia sẻ về thành tích học tập của bản thân.

Ngoài cháu Duy, Lữ đoàn 955 cũng nhận đỡ đầu cháu Hồ Dẫn, trú tại xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa thuộc diện hộ nghèo tại địa phương.

Cảm ơn chú bộ đội đã giúp đỡ để trẻ mồ côi đến trường

Bố không may mất trong một chuyến đi biển, mẹ không có việc làm ổn định khiến kinh tế gia đình Hồ Dẫn khó khăn chồng chất khó khăn. Vừa học xong lớp 7, Dẫn đã định nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ.

Thực hiện hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, Lữ đoàn 955 đã hỗ trợ em Dẫn xe đạp, sách vở, các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, chi phí học hành, chăm sóc y tế và 1 triệu đồng/tháng.

Cán bộ, chỉ huy Lữ đoàn 955 thường xuyên thăm hỏi, động viên cháu Hồ Dẫn và gia đình (Ảnh: Lê Quyền, Thanh Bình).

Từ ngày được Lữ đoàn 955 giúp đỡ cuộc sống của mẹ con Dẫn "bước sang" trang mới tươi đẹp, có một điểm tựa tinh thần để luôn được động viên, hỗ trợ những lúc khó khăn.

Nhận chiếc ba lô mới từ tay cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 em Hồ Dẫn xúc động bộc bạch: “Con muốn đi học nhưng nhà không có tiền. Con rất cảm ơn các chú bộ đội Hải quân đã cho con tiền, cho con sách vở để con được tiếp tục đi học”.

Đã từ lâu cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 trở thành người bạn đồng hành của ngư dân vươn khơi bám biển.

Nhận đỡ đầu hai cháu là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn không chỉ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ về kinh tế, y tế mà còn quan tâm, động viên giúp các cháu phấn đấu vượt khó, vươn lên, sớm tự lập trong cuộc sống.

Đại tá Đỗ Văn Sơn, Chính ủy Lữ đoàn 955 chia sẻ: “Chúng tôi xác định đỡ đầu cho các cháu bắt đầu từ năm 2023 đến đủ 18 tuổi để các cháu có điều kiện học tập và trưởng thành.

Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, chúng tôi phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ con ngư dân mồ côi, có điều kiện đặc biệt khó khăn giúp các cháu ổn định cuộc sống, phấn đấu học tập vươn lên và thông qua hoạt động phần nào giúp cho các ngư dân của ta tiếp tục yên tâm vươn khơi bám biển”.

Được triển khai từ năm 2022 đến nay các đơn vị Hải quân đã nhận đỡ đầu 161 cháu là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” đã và đang được thực hiện đồng bộ, rộng khắp và phát huy được hiệu quả tích cực.

Hoạt động không dừng lại ở việc giúp cho con em ngư dân có điều kiện yên tâm học tập mà còn hướng tới sự chung tay của cả cộng đồng để bà con ngư dân không ai bị bỏ lại phía sau, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.