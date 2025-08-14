Thiếu tá biên phòng tử vong trong lúc làm nhiệm vụ trông coi tàu

Sự việc xảy ra khoảng 21h10 ngày 13/8 tại khu vực cửa sông Đáy, tỉnh Ninh Bình.

Thời điểm này, Thiếu tá N.Đ.D. (quân nhân chuyên nghiệp), nhân viên Hàng hải thuộc Hải đội 2/1 BĐBP tỉnh Ninh Bình thực hiện nhiệm vụ trông coi tàu BP 0370601.

Sông Đáy gần cửa biển khu vực Thiếu tá biên phòng gặp nạn tử vong (Ảnh: Thái Bá).

Trong lúc trông coi tàu, Thiếu tá D. không may gặp tai nạn, ngã từ trên tàu xuống sông. Các đồng đội phát hiện sự việc, tìm kiếm ngay nhưng đã không cứu được Thiếu tá D.. Sau đó, phát hiện anh đã tử vong.

Chiều 14/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Kim Đông cho biết, địa phương đã nắm bắt được thông tin trên. Đồng thời, sẽ tổ chức đoàn đến viếng, chia buồn, động viên gia đình Thiếu tá D..

Được biết, Thiếu tá N.Đ.D. có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Bình đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị chia sẻ, ủng hộ giúp đỡ gia đình Thiếu tá D., để người thân sớm vượt qua khó khăn mất mát to lớn.