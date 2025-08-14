Tiềm năng lớn của thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam

Thị trường biến động, nhưng giàu tiềm năng

Ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam vừa trải qua giai đoạn khốc liệt 2022-2024, sau chu kỳ tăng trưởng kéo dài suốt hơn một thập kỷ trước đó. Ảnh hưởng từ dịch Covid-19, áp lực từ chính sách kiểm soát tín dụng, lãi suất neo ở mức cao trong năm 2022-2023, cùng sự thay đổi hành vi tiêu dùng đã khiến nhiều công ty tài chính rơi vào thế bị động.

Giai đoạn này, doanh thu của các doanh nghiệp sụt giảm khiến quy mô thu hẹp, một số lựa chọn rút lui hoặc chuyển nhượng cho đơn vị khác, hoặc tái cấu trúc để dần thích ứng với bối cảnh thị trường.

Dù vậy, theo các chuyên gia phân tích, dư địa của ngành này vẫn còn lớn và thời điểm hiện tại đang mở ra một chu kỳ phát triển mới của tài chính tiêu dùng Việt Nam.

Thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam vẫn còn dư địa tăng trưởng lớn (Ảnh: FE Credit).

Dư địa tăng trưởng còn lớn khi mức độ thâm nhập của tài chính tiêu dùng chính thức tại Việt Nam chưa cao. Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước, tổng dư nợ cho vay phục vụ đời sống tiêu dùng toàn thị trường đạt khoảng 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Trong đó, các ngân hàng thương mại cung cấp 94% và các công ty tài chính tiêu dùng chỉ đóng góp khoảng 4,8% với mức tổng dư nợ 139.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, xu hướng dịch chuyển sang mua sắm trực tuyến, trả góp, dùng thẻ tín dụng, cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng. Chứng khoán MBS kỳ vọng lĩnh vực tài chính tiêu dùng sẽ phục hồi dần trong nửa cuối năm 2025, được thúc đẩy bởi động lực tăng trưởng GDP 8%, thu nhập hộ gia đình cải thiện và khung pháp lý thuận lợi hơn. Trong trung hạn, với dự báo của IMF về tăng trưởng GDP bình quân đầu người CAGR 5,5% giai đoạn 2025-2030, MBS dự phóng tín dụng tiêu dùng có thể tăng trưởng trung bình 20%/năm trong hai năm tới.

Bên cạnh đó, khuôn khổ pháp lý dần được củng cố theo hướng hỗ trợ hoạt động tài chính tiêu dùng an toàn và minh bạch hơn. Việc Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu được luật hóa mang lại cơ chế xử lý tài sản bảo đảm rõ ràng, tạo điều kiện cho các công ty tà i chính mở rộng cho vay có tài sản đảm bảo.

Tất cả những yếu tố trên cho thấy, thị trường đang dần mở ra một giai đoạn phát triển mới, nơi sự am hiểu thị trường, khả năng thích ứng và sức bền chiến lược sẽ mang lại lợi thế cho các công ty tài chính tiêu dùng, đặc biệt là những doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị chu đáo.

FE Credit vững vàng bước vào chu kỳ mới

FE Credit hiện đã hoàn tất quá trình tái định hình và đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với vị thế vững vàng.

Sau hơn 2 năm tái cấu trúc toàn diện với sự hậu thuẫn từ hai định chế tài chính hàng đầu trong nước và quốc tế là VPBank và SMBC, FE Credit ghi nhận 5 quý liên tiếp có lợi nhuận dương. Chỉ riêng hai quý đầu năm nay, công ty đạt gần 270 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Các chỉ tiêu an toàn vốn, hiệu quả vận hành và tín dụng cốt lõi đều cải thiện rõ rệt, minh chứng cho hướng đi đúng đắn và bền vững.

Động lực phục hồi của FE Credit đến từ loạt chuyển đổi chiến lược toàn diện, bao gồm triển khai mô hình quản trị theo hướng tập đoàn, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính mẹ là VPBank và tập đoàn SMBC. FE Credit tập trung đầu tư vào năng lực nội tại, đặc biệt là quản trị bền vững, thông qua phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Đồng thời, FE Credit cũng xây dựng và áp dụng các chuẩn mực quản trị theo chuẩn quốc tế, hướng tới minh bạch, trách nhiệm và tăng trưởng dài hạn, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

FE Credit vững vàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với 5 quý báo lãi liên tiếp (Ảnh: FE Credit).

Công ty đã đa dạng hóa các phân khúc từ vay tiêu dùng cá nhân, vay mua xe máy, điện tử, thiết bị gia dụng đến thẻ tín dụng, với các tính năng phù hợp và đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng của khách hàng.

Chiến lược này không chỉ giúp FE Credit kiểm soát tốt hơn rủi ro tín dụng mà còn mở rộng tệp khách hàng, tăng cường kết nối hệ sinh thái bán lẻ và tiêu dùng. Đồng thời, công ty cũng đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua ứng dụng tài chính đa nhiệm FE Online 2.0, mang đến trọn bộ dịch vụ vay tiêu dùng, mở thẻ, quản lý khoản vay trên một nền tảng số duy nhất.

Nền tảng vững chắc từ hai định chế tài chính hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản giúp công ty giảm phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn và hạn chế rủi ro từ biến động thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để FE Credit phát triển bền vững trên thị trường.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm như Moody’s, hay công ty chứng khoán SHS, MBS đều ghi nhận những bước tiến lớn của FE Credit sau quá trình tái cấu trúc, với triển vọng tăng trưởng tích cực. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, mặt bằng lãi suất hợp lý hơn và thu nhập người dân được cải thiện, FE Credit đang sở hữu đầy đủ yếu tố cần thiết và sẵn sàng góp phần cùng ngành tài chính tiêu dùng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, hiện đại và bền vững hơn.