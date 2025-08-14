Xuất hiện cầu thủ khiến Messi, C.Ronaldo chào thua ở tuổi 23

Sau khi giành siêu cúp châu Âu cùng PSG vào đêm qua, hậu vệ trái Nuno Mendes đã xác lập một cột mốc lịch sử mới trong làng bóng đá. Theo đó, anh trở thành cầu thủ có nhiều danh hiệu nhất ở độ tuổi dưới 23 với 14 lần đăng quang.

Nuno Mendes giành nhiều danh hiệu nhất thế giới ở độ tuổi dưới 23 (Ảnh: Reuters).

Mặc dù còn rất trẻ nhưng Nuno Mendes đã giành được hầu hết danh hiệu cao quý như chức vô địch giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha, siêu cúp Bồ Đào Nha cùng Sporting Lisbon.

Sau khi chuyển sang PSG, cầu thủ sinh năm 2002 tiếp tục giành 4 chức vô địch Ligue 1, 2 Cúp quốc gia Pháp, 2 Siêu cúp Pháp và 1 chức vô địch Champions League. Ngoài ra, Nuno Mendes cũng giành được chức vô địch Nations League cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Với 14 danh hiệu, Nuno Mendes đã vượt mặt Kingsley Coman (13 danh hiệu) về số chức vô địch giành được khi 23 tuổi. Hậu vệ người Bồ Đào Nha đã vượt qua nhiều cái tên đình đám như Kylian Mbappe (12 danh hiệu), Pele và Lionel Messi (cùng 11 danh hiệu), hay C.Ronaldo và Joao Neves (cùng 10 danh hiệu).

Ở thời điểm này, Nuno Mendes được đánh giá là hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới với khả năng công thủ toàn diện. Cầu thủ người Bồ Đào Nha từng khiến nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như Mbappe, Yamal phải câm lặng khi đối diện với mình.

Nuno Mendes là hậu vệ trái hay nhất thế giới ở thời điểm này (Ảnh: Getty).

Trong mùa giải trước, hậu vệ 23 tuổi này đã ghi 5 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo thành bàn sau 54 trận ra sân cho PSG. Anh cùng với Hakimi trở thành cặp hậu vệ cánh lợi hại bậc nhất thế giới ở thời điểm này.

Nhờ đó, mới đây, Nuno Mendes đã được đề cử ở hai danh hiệu Quả bóng vàng và Kopa Troyphy (cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới). Đó là sự tưởng thưởng cho những nỗ lực vươn lên không ngừng của hậu vệ người Bồ Đào Nha. Hai giải thưởng này sẽ được trao trong đêm Gala vào ngày 22/9 tại Nhà hát Chatelet (Paris).