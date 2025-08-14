Bắc Ninh: Người đàn ông mang cả thùng tiền mua ô tô, 7 nhân viên hì hục đếm

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh nam khách hàng mang thùng xốp chứa các cọc tiền lẻ tới đại lý ô tô để mua xe thu hút lượt tương tác lớn.

Theo hình ảnh, hàng chục cọc tiền được xếp cẩn thận trong hộp xốp. Nhân viên của đại lý đếm bằng tay toàn bộ số tiền trước sự chứng kiến của khách.

Các cọc tiền trong thùng xốp được khách đưa đến đại lý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhiều cư dân mạng bày tỏ khâm phục trước sự kiên trì tích góp tiền lẻ của nam khách hàng, đồng thời dành lời khen nhân viên đại lý đã không quản ngại vất vả, cần mẫn đếm từng tờ tiền.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Đình Sáng (Trưởng phòng Kinh doanh đại lý Toyota Bắc Giang, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) xác nhận, sự việc khách đưa hộp xốp đựng tiền lẻ đến đặt cọc ô tô diễn ra sáng 14/8.

“Đây là số tiền được khách tích góp từ việc bán rau, không phải bớt tiền ăn sáng để tiết kiệm như cư dân mạng đồn thổi”, anh Sáng cho biết.

Theo anh, vị khách bắt đầu tham khảo giá xe từ cách đây 1 tháng. Sau khi được nhân viên tư vấn, người đàn ông quyết định sẽ đặt cọc.

"Nhân viên không biết khách hàng sẽ đặt cọc bằng các tờ tiền lẻ 1.000, 2.000 và 5.000 đồng, nên khi mở thùng xốp mọi người đều bất ngờ", anh nói thêm.

Nhân viên được huy động kiểm đếm số tiền (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với tiêu chí phục vụ khách tận tình, đại lý huy động 7 nhân viên kiểm đếm toàn bộ các cọc tiền trong 1 tiếng.

"Tổng số tiền lẻ khách đưa đến đặt cọc là 60 triệu đồng. Chiều 14/8, khách thanh toán toàn bộ số tiền con lại. Tổng giá trị xe hơn 600 triệu đồng", anh Sáng tiết lộ.

Về danh tính của nam khách hàng, anh Sáng từ chối tiết lộ do yêu cầu bảo mật thông tin của hãng. Ngoài ra, vị khách nói với đại lý: "Việc mua xe bằng tiền lẻ không có gì to tát".

Đây không phải là lần đầu tiên có khách hàng ở Việt Nam mang tiền lẻ đi mua hàng hoá.

Hồi năm 2019, anh Phan Văn Được (sống ở TPHCM) cầm theo ba lô đựng các tờ tiền lẻ mệnh giá 1.000, 2.000 và 5.000 đồng đi mua xe máy cho vợ.

Quản lý cửa hàng xe máy cho biết, khi anh Được đưa balo đến, mọi người tưởng anh đùa nhưng nam khách hàng rất nghiêm túc.

Nhân viên cửa hàng đã dành 2 tiếng để kiểm đếm số tiền. Tổng số tiền mà anh Được đưa tới là 32.769.000 đồng.

Được biết, chiếc xe máy anh mua cho vợ có giá 47 triệu đồng. Ngoài phần tiền lẻ, anh thanh toán số còn lại bằng hình thức chuyển khoản.