Xung đột Nga - Ukraine có thể được định đoạt trong vòng vài tuần tới

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb (Ảnh: RBC).

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngày 14/8 cho biết, các nước phương Tây đang tích cực thúc đẩy một nền hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine.

Ông Stubb mô tả cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu hôm qua là “tuyệt vời”.

“Quan điểm thống nhất và đồng lòng. Chúng tôi đang cùng nhau làm việc để đạt được lệnh ngừng bắn và một nền hòa bình bền vững. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine trên mọi bước đường. Những ngày và tuần tới có thể sẽ mang tính quyết định”, nhà lãnh đạo Phần Lan nói thêm.

Cuộc họp trực tuyến trên diễn ra ngay trước thềm cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska. Dự kiến, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ thảo luận với chủ nhân Điện Kremlin về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Ukraine và châu Âu hy vọng hội nghị thượng đỉnh ở Alaska sẽ tập trung thảo luận về triển vọng ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Họ cũng tuyên bố lập trường rằng bất cứ thỏa thuận nào liên quan đến Ukraine phải có sự tham gia của Kiev.

Ông Trump cho biết, ông hy vọng cuộc gặp với ông Putin sẽ đạt được kết quả tốt và ngay sau đó có thể là một cuộc họp 3 bên giữa ông và 2 nhà lãnh đạo Nga, Ukraine.

Ông mô tả cuộc hội đàm ở Alaska sẽ là một cuộc gặp “thăm dò” trong nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông nhấn mạnh, cả Kiev và Moscow sẽ cần nhượng bộ lãnh thổ để đạt được thỏa thuận.

Về phía Nga, Điện Kremlin hôm nay đã công bố chi tiết kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh ở Alaska.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ bắt đầu lúc 11h30 theo giờ địa phương ngày 15/8 (2h30 ngày 16/8 giờ Việt Nam) với phần trao đổi riêng chỉ có thông dịch viên tham dự.

Phái đoàn Nga sẽ gồm Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirill Dmitriev.

Ông Ushakov cho biết các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson của Không quân Mỹ và chương trình nghị sự đã được thống nhất.

Sau các cuộc thảo luận sẽ là bữa ăn kết hợp làm việc, thời lượng phụ thuộc vào diễn biến đối thoại.

Các cuộc đàm phán ở định dạng mở rộng sẽ theo cấu trúc “5-5”. Ông Ushakov cho biết phía Mỹ đã chốt danh sách phái đoàn nhưng Washington sẽ tự công bố. Phái đoàn Nga dự kiến sẽ trở về Moscow ngay sau khi kết thúc cuộc gặp.

Chủ đề trung tâm của hội nghị thượng đỉnh sẽ là giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, ngoài ra còn có vấn đề hợp tác kinh tế và an ninh toàn cầu. Cố vấn Điện Kremlin cũng cho biết Nga nhận thấy tiềm năng chưa được khai thác trong quan hệ thương mại và hợp tác kinh tế Nga - Mỹ.