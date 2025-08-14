Điện Kremlin công bố lịch trình cuộc gặp thượng đỉnh của Tổng thống Nga, Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp năm 2019 (Ảnh: Nhà Trắng).

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov hôm nay 14/8 xác nhận, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 15/8 sẽ không chỉ tập trung vào xung đột Ukraine mà còn vào một chương trình nghị sự an ninh rộng lớn hơn và có sự tham gia của một số quan chức cấp cao của Nga.

Ông Ushakov cho biết "những công tác chuẩn bị cuối cùng" đang được tiến hành cho cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo, dự kiến diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ.

Theo quan chức Điện Kremlin, do thời gian thông báo cho hội nghị thượng đỉnh quá gấp, "mọi thứ đang được thực hiện một cách khẩn trương", bao gồm việc giải quyết một số vấn đề kỹ thuật, trong đó có các vấn đề liên quan đến thị thực.

"Tất nhiên, trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh là khía cạnh chính trị", ông Ushakov lưu ý.

Ông Ushakov cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ bắt đầu vào khoảng 11h30 ngày 15/8 giờ địa phương (2h30 ngày 16/8 giờ Việt Nam) với cuộc trao đổi riêng giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump, có phiên dịch viên đi kèm.

"Sau đó, sẽ có các cuộc đàm phán theo hình thức phái đoàn, và các cuộc đàm phán này sẽ tiếp tục diễn ra trong bữa trưa làm việc", ông Ushakov nói thêm.

Quan chức Điện Kremlin cho biết phái đoàn Nga gồm các quan chức cấp cao, bao gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Trợ lý Điện Kremlin Ushakov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Đặc phái viên của Tổng thống về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế với Nước ngoài Kirill Dmitriev, người đóng vai trò chủ chốt trong quá trình giải quyết vấn đề Ukraine.

“Ngoài hai tổng thống, 5 thành viên từ mỗi phái đoàn sẽ tham gia đàm phán. Tất nhiên, một nhóm chuyên gia cũng sẽ có mặt”, ông Ushakov xác nhận.

Theo ông Ushakov, về chương trình nghị sự, “rõ ràng” vấn đề trọng tâm trong các cuộc đàm phán sẽ là xung đột Ukraine, tuy nhiên, “các mục tiêu rộng hơn về đảm bảo hòa bình và an ninh cũng sẽ được giải quyết, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách nhất hiện nay”.

Ông Ushakov cho biết hai bên cũng sẽ trao đổi quan điểm "về việc phát triển hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm trong lĩnh vực thương mại và kinh tế", đồng thời cho biết những mối quan hệ như vậy có "tiềm năng to lớn và đáng tiếc là vẫn chưa được khai thác".

Ông Ushakov xác nhận Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ không chỉ đưa ra một tuyên bố khai mạc ngắn gọn mà còn tổ chức một cuộc họp báo chung sau hội đàm. Ông cho biết thời gian của cuộc hội đàm "sẽ phụ thuộc vào diễn biến của cuộc thảo luận" và khẳng định "phái đoàn sẽ trở về Nga ngay sau khi các cuộc đàm phán kết thúc".