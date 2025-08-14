Xe khách chở 23 người va chạm với xe đầu kéo, tài xế tử vong

Khoảng 1h30 ngày 14/8, tại km69+500 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 ô tô khiến 2 người thương vong.

Cụ thể, vào thời gian trên, xe khách loại 26 chỗ biển số 29K-014.xx (trên xe chở 23 hành khách) do lái xe P.N.A. (SN 1981, quê Quảng Ninh) điều khiển theo chiều Lào Cai đi Hà Nội, xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo BKS 21H-015.xx kéo sơ-mi rơ-moóc BKS 15RM-032.xx do lái xe Đ.N.A. (SN 1988, quê Thái Nguyên) điều khiển, đi trước cùng chiều.

Lực lượng chức năng phá cabin, đưa tài xế xe khách ra ngoài (Ảnh: Quyết Thắng).

Sau khi nhận tin báo, Đội 1 Cục CSGT (Bộ Công an) đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ vụ việc.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn khiến tài xế P.N.A. kẹt trong cabin, bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ nhưng không qua khỏi.

Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến một nữ hành khách người nước ngoài bị thương nhẹ.

Qua kiểm tra xác định người lái xe đầu kéo không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Tại hiện trường, hai ô tô đều hư hỏng, nhiều mảnh vỡ bắn tung toé khắp mặt đường cao tốc.